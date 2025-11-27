Mondo Pantera



Ecco il Calendario Rossonero 2026

giovedì, 4 dicembre 2025, 12:21

E' disponibile il Calendario Rossonero 2026, una ormai storica iniziativa di Gazzetta Lucchese per accompagnarvi durante l'anno, avviata nel lontano 2014 e giunta al suo tredicesimo anno. Anche quest'anno il calendario viene riproposto nella doppia veste da tavolo e da parete: il Calendario Rossonero arriva con dodici mesi dedicati alla Lucchese con foto dei giocatori e dei tifosi.

Il calendario è stato realizzato grazie al contributo fondamentale di un gruppo aziende che ringraziamo davvero di cuore: Top Speed, Moka Bar, Studio Sport, EsseGi, Colorificio BL, Bianchi Rodolfo, Renat, Trattoria Nonno Mariano, Mav Autotrasporti, Klimabita, Oro Più e Officine Betti.

Dodici mesi arricchiti da foto suggestive di gioco, tifo ed agonismo all'insegna del rossonero e della passione per la Pantera! Ecco dov'è possibile trovarlo, oltre che dagli sponsor sopra elencati.