Ecco il Calendario Rossonero 2026

Mondo Pantera
giovedì, 4 dicembre 2025, 12:21
E' disponibile il Calendario Rossonero 2026, una ormai storica iniziativa di Gazzetta Lucchese per accompagnarvi durante l'anno, avviata nel lontano 2014 e giunta al suo tredicesimo anno. Anche quest'anno il calendario viene riproposto nella doppia veste da tavolo e da parete: il Calendario Rossonero arriva con dodici mesi dedicati alla Lucchese con foto dei giocatori e dei tifosi.
Il calendario è stato realizzato grazie al contributo fondamentale di un gruppo aziende che ringraziamo davvero di cuore: Top Speed, Moka Bar, Studio Sport, EsseGi, Colorificio BL, Bianchi Rodolfo, Renat, Trattoria Nonno Mariano, Mav Autotrasporti, Klimabita, Oro Più e Officine Betti.
Dodici mesi arricchiti da foto suggestive di gioco, tifo ed agonismo all'insegna del rossonero e della passione per la Pantera! Ecco dov'è possibile trovarlo, oltre che dagli sponsor sopra elencati.
martedì, 2 dicembre 2025, 12:30
Della sua rinascita, proprio nella settimana in cui i rossoneri trovano il primo posto, se ne occupa il noto giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio che sul suo profilo Facebook posta un lungo articolo redatto da www.seried24.com dove si parla in dettaglio di come è stato fatto ripartire...
lunedì, 1 dicembre 2025, 15:49
La giornata di sabato 29 novembre, condensava tre gare casalinghe, con Under 23, Under 19 e Under 15 che ospitavano la propria di campionato: ecco i risultati tra cui spicca quello della formazione Under 23
lunedì, 1 dicembre 2025, 09:03
Torna questa sera, ore 19.05, l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della larga vittoria che ha portato i rossoneri in testa al campionato, ma anche dei nuovi acquisti e della semifinale di Coppa in programma mercoledì
giovedì, 27 novembre 2025, 13:19
La prevendita per Lucchese-Cenaia, 14ª giornata di Eccellenza Toscana, che si disputerà domenica prossima alle ore 14,30 al Porta Elisa avrà inizio venerdì: ecco i prezzi, gli orari del botteghino dello stadio e i punti vendita