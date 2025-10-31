Futsal Lucchese, alla ricerca della continuità contro la Timec. Garzelli: "Spero che il campo ci dia ragione"

Mondo Pantera
giovedì, 6 novembre 2025, 14:19
Scontro diretto insidoso per la Futsal Lucchese che domani alle ore 22:00 all'Itis ospiterà la sorpresa Timec, gara valida per la 7^giornata del campionato di Serie C1. Sono tre i punti che dividono i rossoneri dalla compagine pratese, attualmente quinta e in piena zona playoff.
Mister Garzelli (in foto) si è detto soddisfatto del modo in cui i suoi ragazzi si sono allenati in settimana, in vista di una sfida da non fallire: "La Timec sta dimostrando di essere una neopromossa di valore - ha esordito il tecnico labronico -, la scorsa settimana ha tenuto testa alla favorita del nostro girone ovvero il San Giovanni, sfiorando nel finale il pareggio. Hanno una rosa di valore, a partire dal laterale Troja, con un mix di calciatori esperti e giovani interessanti. Spero che domani il campo ci dia ragione".
Nonostante lo status di neopromossa, fino a questo momento la Timec sta dimostrando di essere una compagine attrezzata e in grado di lottare per le zone nobili della classifica. La formazione pratese ha rispettivamente la quarta difesa e il sesto attacco della Serie C1. La fase offensiva è trainata dal classe 1990 Fabio Troja, autore di 12 reti in 12 presenze, tra Coppa Toscana e campionato.
Dopo aver vinto nettamente il campionato di Serie C2, in estate la società ha confermato sulla panchina mister Guidi Conti, alla sua nona stagione con questi colori. Quest'anno Futsal Lucchese e Timec si sono già affrontate in Coppa Toscana, con i rossoneri che si imposero per 5-3 al termine di una partita tirata, in cui i pratesi dettero tanto filo da torcere agli uomini di Garzelli.
mercoledì, 5 novembre 2025, 11:09
Quattro talenti del proprio settore giovanile Yasin En Nached (2006), Rayyan El Bassroui (2007), Christopher Scatena (2007) e Tommaso Meli (2007), sono stati selezionati dalla Rappresentativa Regionale U19 per uno stage in programma per domenica 9 novembre, al Palaisolotto di Firenze
lunedì, 3 novembre 2025, 13:58
Ritrova il sorriso la Futsal Lucchese che nell'ultimo turno di Serie C1 ha sbancato per 5-1 il Pala "Cardelli" di Monsummano. Primo successo in campionato in trasferta per i rossoneri, che ritrovano una vittoria che mancava da quasi un mese, muovendo così la classifica
domenica, 2 novembre 2025, 19:52
Dopo nove giornate di campionato, l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, vede sempre in testa Riad e l'unico che al momento sembra provare a tenergli il passo è Bartolotta
venerdì, 31 ottobre 2025, 08:24
Ha raggiunto il suo amore di una vita: Maida Giorgetti, moglie dello storico tifoso rossonero Beppe Lorenzini deceduto nella primavera del 2024, è morta nella serata di ieri dopo una breve e fulminante malattia: scompare un altro voto notissimo della curva