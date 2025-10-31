Mondo Pantera



Futsal Lucchese, alla ricerca della continuità contro la Timec. Garzelli: "Spero che il campo ci dia ragione"

giovedì, 6 novembre 2025, 14:19

Scontro diretto insidoso per la Futsal Lucchese che domani alle ore 22:00 all'Itis ospiterà la sorpresa Timec, gara valida per la 7^giornata del campionato di Serie C1. Sono tre i punti che dividono i rossoneri dalla compagine pratese, attualmente quinta e in piena zona playoff.

Mister Garzelli (in foto) si è detto soddisfatto del modo in cui i suoi ragazzi si sono allenati in settimana, in vista di una sfida da non fallire: "La Timec sta dimostrando di essere una neopromossa di valore - ha esordito il tecnico labronico -, la scorsa settimana ha tenuto testa alla favorita del nostro girone ovvero il San Giovanni, sfiorando nel finale il pareggio. Hanno una rosa di valore, a partire dal laterale Troja, con un mix di calciatori esperti e giovani interessanti. Spero che domani il campo ci dia ragione".

Nonostante lo status di neopromossa, fino a questo momento la Timec sta dimostrando di essere una compagine attrezzata e in grado di lottare per le zone nobili della classifica. La formazione pratese ha rispettivamente la quarta difesa e il sesto attacco della Serie C1. La fase offensiva è trainata dal classe 1990 Fabio Troja, autore di 12 reti in 12 presenze, tra Coppa Toscana e campionato.

Dopo aver vinto nettamente il campionato di Serie C2, in estate la società ha confermato sulla panchina mister Guidi Conti, alla sua nona stagione con questi colori. Quest'anno Futsal Lucchese e Timec si sono già affrontate in Coppa Toscana, con i rossoneri che si imposero per 5-3 al termine di una partita tirata, in cui i pratesi dettero tanto filo da torcere agli uomini di Garzelli.