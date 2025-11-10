Futsal Lucchese, crollo col Five to Five: quarta sconfitta per i rossoneri

Mondo Pantera
sabato, 15 novembre 2025, 19:11
Serata da dimenticare per la Lucchese che cade per 6-3 in casa di un ottimo Five to Five, nell'8^giornata del campionato di Serie C1. Quarta sconfitta in campionato per la formazione di Garzelli che paga un approccio negativo e le tante occasioni sottoporta concesse agli avversari nella prima parte della partita. Prosegue invece l'ottimo momento di forma della compagine pisana, che con questo successo si consolida al secondo posto.
Una defezione pesante per Garzelli che deve fare a meno per infortunio di Ait Laamiri. I primi minuti sono determinanti per incanalare il resto della partita. Atteggiamento subito aggressivo del Five to Five, capace di sfruttare le difficoltà difensive della Pantera e di colpire in velocità con i suoi uomini migliori, firmando quattro reti nei primi dieci minuti. Con il morale sotto i piedi, gli ospiti attaccano a testa bassa nel tentativo di rimettere in piedi la partita. Il sigillo di Rovella illude i rossoneri, che a 50'' dalla fine del primo tempo subiscono il gol del 5-1.
Nella seconda frazione, complice anche un calo fisico dei biancorossi, la Lucchese prende campo, rientrando dagli spogliatoi con maggior convinzione. La sesta rete dei pisani però spegne ogni tentativo di rimonta, con la formazione di Garzelli che adesso sprofonda in piena zona playout. Settimana prossima i rossoneri faranno visita al Città di Massa in uno scontro diretto importante, nel quale sarà fondamentale muovere la classifica per non peggiorare un percorso già in salita.
Five to Five 6-3 Futsal Lucchese
Marcatori: 2 Laghcha (F), Polloni (F), Costamagna (F), Mazzotta (F), Nafafa (F), 2 Byaze (L), Rovella (L)
Five to Five: Pergolesi, Casarosa, Polloni, Laghcha, Carmignani, Incoronato, Di Lecce, Laghcha, Costamagna, Mazzotta, Nafafa, Falconetti. All: Ciampi
Futsal Lucchese: Vernace, Dovichi, Unti, Santelli, Catania, Izouhar, Giannini, Ben Feddoul, Stefanini, Eramnazi, Rovella, Byaze. All: Garzelli
venerdì, 14 novembre 2025, 08:50
La Lucchese comunica che da venerdì 14 novembre sarà attiva la prevendita per la gara Lucchese-Larcianese valevole per la 12ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana, in programma domenica 16 novembre alle ore 14:30 al Porta Elisa. Ecco i prezzi e dove comprare i tagliandi con gli orari del botteghino
giovedì, 13 novembre 2025, 12:52
Il Palazzetto Sergio Carlesi di Pisa è lo scenario della sfida tra Five to Five e Futsal Lucchese, gara valida per l'8^giornata del campionato di Serie C1. Dopo il pareggio dell'ultimo turno contro la Timec, servirà tutt'altra prestazione da parte dei rossoneri per impensierire la seconda della classe
lunedì, 10 novembre 2025, 10:43
Continua la crisi di risultati casalinghi della Futsal Lucchese, che all'Itis non va oltre il 3-3 contro la Timec. Altra prestazione sottotono dei rossoneri, che ancora una volta pagano diversi errori individuali e la poca cattiveria negli ultimi metri.
lunedì, 10 novembre 2025, 08:43
Torna questa sera l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della bella vittoria di Massa, del momento dei rossoneri ma anche dell'incredibile divieto imposto ai tifosi: ore 19.05