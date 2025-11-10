Banca di Pescia

Futsal Lucchese, crollo col Five to Five: quarta sconfitta per i rossoneri

sabato, 15 novembre 2025, 19:11

Serata da dimenticare per la Lucchese che cade per 6-3 in casa di un ottimo Five to Five, nell'8^giornata del campionato di Serie C1. Quarta sconfitta in campionato per la formazione di Garzelli che paga un approccio negativo e le tante occasioni sottoporta concesse agli avversari nella prima parte della partita. Prosegue invece l'ottimo momento di forma della compagine pisana, che con questo successo si consolida al secondo posto. 

Una defezione pesante per Garzelli che deve fare a meno per infortunio di Ait Laamiri. I primi minuti sono determinanti per incanalare il resto della partita. Atteggiamento subito aggressivo del Five to Five, capace di sfruttare le difficoltà difensive della Pantera e di colpire in velocità con i suoi uomini migliori, firmando quattro reti nei primi dieci minuti. Con il morale sotto i piedi, gli ospiti attaccano a testa bassa nel tentativo di rimettere in piedi la partita. Il sigillo di Rovella illude i rossoneri, che a 50'' dalla fine del primo tempo subiscono il gol del 5-1. 

Nella seconda frazione, complice anche un calo fisico dei biancorossi, la Lucchese prende campo, rientrando dagli spogliatoi con maggior convinzione. La sesta rete dei pisani però spegne ogni tentativo di rimonta, con la formazione di Garzelli che adesso sprofonda in piena zona playout. Settimana prossima i rossoneri faranno visita al Città di Massa in uno scontro diretto importante, nel quale sarà fondamentale muovere la classifica per non peggiorare un percorso già in salita. 

Five to Five 6-3 Futsal Lucchese 

 

Marcatori:  2 Laghcha (F), Polloni (F), Costamagna (F), Mazzotta (F), Nafafa (F), 2 Byaze (L), Rovella (L)

 

Five to Five: Pergolesi, Casarosa, Polloni, Laghcha, Carmignani, Incoronato, Di Lecce, Laghcha, Costamagna, Mazzotta, Nafafa, Falconetti. All: Ciampi

 

Futsal Lucchese: Vernace, Dovichi, Unti, Santelli, Catania, Izouhar, Giannini, Ben Feddoul, Stefanini, Eramnazi, Rovella, Byaze. All: Garzelli

