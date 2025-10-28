Mondo Pantera



Futsal Lucchese, finalmente la vittoria

lunedì, 3 novembre 2025, 13:58

Ritrova il sorriso la Futsal Lucchese che nell'ultimo turno di Serie C1 ha sbancato per 5-1 il Pala "Cardelli" di Monsummano. Primo successo in campionato in trasferta per i rossoneri, che ritrovano una vittoria che mancava da quasi un mese, muovendo così la classifica.

Diverse novità per Garzelli che deve fare a meno di Santelli, con il ritorno però tra i convocati di Mohamed Byaze, out da marzo per un grave infortunio. La Pantera ha un approccio decisamente migliore rispetto a quello avuto contro la Sangiovannese, assumendo sin dai primi minuti il predominio del gioco. I rossoneri concedono poco al Monsummano, commettendo però diverse leggerezze in fase di finalizzazione. Al 6', gli ospiti passano in vantaggio grazie ad un lampo di Rovella che, dopo aver superato un avversario con un tunnel, insacca alle spalle di Dal Poggetto. Il primo tempo si chiude con altre due reti della Lucchese che portano la firma di Eramnazi.

Nella secona frazione, il Monsummano prova a creare i presupposti per riaprire la partita. I granata però devono fare i conti con un attento Ait Laamiri, bravo sia tra i pali che nelle uscite. Il gol di Petroni rappresenta un campanello d'allarme per la Lucchese, che nel finale trova il colpo del definitivo ko con Chouhbane e Mustapha Byaze, vice capocannoniere del massimo campionato regionale con nove centri. Secondo risultato utile consecutivo per la Pantera che mette nel mirino la zona playoff, distante adesso tre lunghezze. Venerdì sera all'Itis, la squadra di Garzelli è attesa da una sfida fondamentale contro la Timec.

Monsummano 1-5 Futsal Lucchese

Marcatori: Petroni (M), Rovella (L), 2 Eramnazi (L), Chouhbane (L), Mu.Byaze (L),

Monsummano: Spanò, Paola, Dal Poggetto, Trucchi, Caviglia, Marino Merlo, Biancalana, Pezone, Petroni, Muroni, Garzotto, Peri Pacheco. All: De Biasi

Futsal Lucchese: Dovichi, Ait Laamiri, Unti, Eramnazi, Izouhar, Mo.Byaze, Mu.Byaze, Stefanini, Rovella, Chouhbane, Giannini. All: Garzelli