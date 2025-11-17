Mondo Pantera



Futsal Lucchese, poker al Monsummano: i rossoneri volano alle Final Four di Coppa Toscana

mercoledì, 26 novembre 2025, 11:22

Per la prima volta nella sua storia la Futsal Lucchese accede alle Final Four di Coppa Toscana Serie C1. All'Itis, i rossoneri si impongono nei quarti di finale per 4-3 contro il Monsummano, al termine di un match vivace e all'insegno dell'incertezza. Seconda partita in tre giorni per la Pantera che arriva a questo appuntamento dopo la bella vittoria in trasferta contro il Città di Massa. Due le novità per Garzelli che ritrova Giannini, ma deve fare a meno del suo trascinatore Mustapha Byaze.

La partita si fa subito spigolosa: pronti via e la Lucchese dopo pochi minuti è subito sotto di due reti. I pistoiesi, nonostante le tante difficoltà riscontrate in campionato, interpretano bene la gara, mostrando grinta e capacità di colpire in ripartenza. Dopo il time out chiamato da Garzelli, la Pantera torna in campo con un piglio diverso. Al 10', pressing feroce di Giannini che in mezzo serve El Bassraoui, il quale a tu per tu con Dal Poggetto non fallisce l'1-2. Pochi minuti dopo, la Lucchese trova il pareggio con il primo gol in stagione di Unti.

L'avvio di ripresa è determinante per incanalare il resto della partita. La Pantera torna in campo con maggiore consapevolezza, assumendo il pallino del gioco. Al 5', Stefanini confeziona la doppietta del classe 2007 El Bassraoui, che firma così il 3-2. Al poker di Chouhbane risponde l'eurogol di Petroni, che però non basta al Monsummano per portare la gara ai supplementari. Traguardo storico per i rossoneri che, a inizio gennaio, si giocheranno l'accesso alla finalissima della Coppa Toscana Serie C1. Ad attenderli ci sarà la vincitrice del quarto di finale tra Vigor Fucecchio e Midland.

Futsal Lucchese 4-3 Monsummano

Marcatori: 2 El Bassraoui (L), Chouhbane (L), Unti (L), Caviglia (M), Luciano (M), Petroni (M)

Futsal Lucchese: Dovichi, Ait Laamiri; Unti, Catania, Izouhar, Giannini, Chouhbane, Byaze, Stefanini, Eramnazi, Rovella, El Bassraoui. All: Garzelli

Monsummano: Spanò, Dal Poggetto; Trucchi, Caviglia, Marino Merlo, Luciano, Biancalana, Pezone, Petroni, Muroni, Garzotto, Peri Pacheco. All: De Biasi