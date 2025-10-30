Futsal Lucchese, quattro giovani convocati dalla Rappresentativa Regionale U19

Mondo Pantera
mercoledì, 5 novembre 2025, 11:09
Futsal Lucchese, quattro talenti del proprio settore giovanile Yasin En Nached (2006), Rayyan El Bassroui (2007), Christopher Scatena (2007) e Tommaso Meli (2007), sono stati selezionati dalla Rappresentativa Regionale U19 per uno stage in programma per domenica 9 novembre, al Palaisolotto di Firenze.
Lo stage si articolerà in due fasi distinte, durante le quali i calciatori saranno suddivisi in due gruppi: la prima fase avrà inizio alle 15:00, mentre la seconda alle ore 16:30. L'appuntamento costituisce un'importante occasione formativa e di prestigio per i quattro giovani calciatori, che avranno l'opportunità di misurarsi con i migliori coetanei della regione.
Le convocazioni rappresentano altresì un riconoscimento della bontà e della qualità del lavoro portato avanti dal direttore tecnico Filippo Edi, da mister Demi e, più in generale, dalla società in termini di formazione di ragazzi seri e preparati a misurarsi con contesti di alto livello. La voglia di crescere e l'ambizione sono il motore trainante realtà rossonera che quest'estate, con la creazione di un vero e proprio vivaio, si è posta due obiettivi: il consolidamento della propria presenza a livello toscano e la promozione del calcio a cinque a Lucca.
Il settore giovanile rappresenta infatti un pilastro del progetto della Futsal Lucchese, società attenta alla crescita e alla valorizzazione dei propri giovani atleti. Complimenti a Yasin, Rayyan, Christopher e Tommaso per questo traguardo.
lunedì, 3 novembre 2025, 13:58
Ritrova il sorriso la Futsal Lucchese che nell'ultimo turno di Serie C1 ha sbancato per 5-1 il Pala "Cardelli" di Monsummano. Primo successo in campionato in trasferta per i rossoneri, che ritrovano una vittoria che mancava da quasi un mese, muovendo così la classifica
domenica, 2 novembre 2025, 19:52
Dopo nove giornate di campionato, l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, vede sempre in testa Riad e l'unico che al momento sembra provare a tenergli il passo è Bartolotta
venerdì, 31 ottobre 2025, 08:24
Ha raggiunto il suo amore di una vita: Maida Giorgetti, moglie dello storico tifoso rossonero Beppe Lorenzini deceduto nella primavera del 2024, è morta nella serata di ieri dopo una breve e fulminante malattia: scompare un altro voto notissimo della curva
giovedì, 30 ottobre 2025, 14:38
Trasferta spartiacque per la Futsal Lucchese che domani sera alle 22:15 sarà impegnata alla Palestra "Ciardelli" contro il Monsummano nella 6^giornata del campionato di Serie C1. I quattro punti in classifica rappresentano un bottino magro per i rossoneri, chiamati adesso ad una svolta sia caratteriale che di risultati