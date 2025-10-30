Mondo Pantera



Futsal Lucchese, quattro giovani convocati dalla Rappresentativa Regionale U19

mercoledì, 5 novembre 2025, 11:09

Futsal Lucchese, quattro talenti del proprio settore giovanile Yasin En Nached (2006), Rayyan El Bassroui (2007), Christopher Scatena (2007) e Tommaso Meli (2007), sono stati selezionati dalla Rappresentativa Regionale U19 per uno stage in programma per domenica 9 novembre, al Palaisolotto di Firenze.

Lo stage si articolerà in due fasi distinte, durante le quali i calciatori saranno suddivisi in due gruppi: la prima fase avrà inizio alle 15:00, mentre la seconda alle ore 16:30. L'appuntamento costituisce un'importante occasione formativa e di prestigio per i quattro giovani calciatori, che avranno l'opportunità di misurarsi con i migliori coetanei della regione.



Le convocazioni rappresentano altresì un riconoscimento della bontà e della qualità del lavoro portato avanti dal direttore tecnico Filippo Edi, da mister Demi e, più in generale, dalla società in termini di formazione di ragazzi seri e preparati a misurarsi con contesti di alto livello. La voglia di crescere e l'ambizione sono il motore trainante realtà rossonera che quest'estate, con la creazione di un vero e proprio vivaio, si è posta due obiettivi: il consolidamento della propria presenza a livello toscano e la promozione del calcio a cinque a Lucca.



Il settore giovanile rappresenta infatti un pilastro del progetto della Futsal Lucchese, società attenta alla crescita e alla valorizzazione dei propri giovani atleti. Complimenti a Yasin, Rayyan, Christopher e Tommaso per questo traguardo.