Futsal Lucchese, Rovella evita la sconfitta: finale al cardiopalma contro la Timec

lunedì, 10 novembre 2025, 10:43
Continua la crisi di risultati casalinghi della Futsal Lucchese, che all'Itis non va oltre il 3-3 contro la Timec. Altra prestazione sottotono dei rossoneri, che ancora una volta pagano diversi errori individuali e la poca cattiveria negli ultimi metri. Garzelli deve fare a meno ancora una volta di capitan Angilletta, con il rientro però di Matteo Santelli.
L'inizio di partita è segnato dall'equilibrio e dal buon approccio della Pantera. Il primo squillo dei padroni di casa è al 5': Byaze inventa per Stefanini che da ottima posizione deve fare i conti con un super Di Lorenzo. Il gol del vantaggio della Timec nasce da un errore in fase di impostazione della Lucchese, regalando il pallone a Fiumanò che da pochi bassi infila Ait Laamiri. La squadra di Garzelli rialza subito la testa e dopo pochi minuti trova il gol del pareggio grazie alla zampata del trascinatore Mustapha Byaze. Decimo centro in campionato per il laterale ex Vigor Fucecchio, vice capocannoniere della Serie C1. Il primo tempo si conclude con diversi episodi di nervosismo e la rete del sorpasso degli ospiti che vanno meritatamente sull'1-2.
La seconda frazione regala ancora emozioni e scintille, complice anche una direzione arbitrale discutibile. La rete del 2-2 illude il pubblico di casa, con gli uomini di Giuliani che al 11' tornano per la terza volta in vantaggio con Senhaji. I rossoneri sembrano a corto di fiato e privi di idee. Nel finale però la Lucchese attacca a testa bassa e a nove secondi dalla sirena arriva l'insperato pareggio con il tap-in vincente di Rovella. Secondo pareggio in campionato per la formazione di Garzelli che rimane a tre punti dai playoff.
Futsal Lucchese 3-3 Timec
Marcatori: Byaze (L), autogol (L), Rovella (L), Fiumanò(T), Grilli (T), Senhaji (T)
Futsal Lucchese: Ait Laamiri, Dovichi; Unti, Santelli, Catania, Izouhar, Eramnazi, Rovella, M.Byaze, Giannini, Chouhbane, Stefanini. All: Garzelli.
Timec: Peluso, Di Lorenzo; Imperio, Solazzo, Senhaji, Guasti, Grilli, Bentivoglio, Fiumanò, Troja, Conti. All: Giuliani.
