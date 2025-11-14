Futsal Lucchese, scontro salvezza contro il Città di Massa

Mondo Pantera
giovedì, 20 novembre 2025, 15:09
Trasferta delicata per la Futsal Lucchese che domani sera alle ore 21:30 sarà impegnata al Palasport di Massa contro il Città di Massa nella 9^giornata del campionato di Serie C1. Quattro punti in tre gare: questo è il bilancio dei rossoneri chiamati a fare risultato per evitare di rimanere invischiati nella zona playout. Di fronte i bianconeri, attualmente quintultimi e che grazie alla vittoria nell'ultimo turno contro il Monsummano hanno scavalcato in classifica proprio la Pantera.
L'ex della partita è mister Riccardo Garzelli (in foto), tecnico che nel 2019 sulla panchina del Città di Massa ha conquistato una storica promozione in Serie A2. Il trainer labronico ha riconosciuto il valore degli avversari: "Domani si preannuncia una gara molto difficile perché affronteremo una squadra in salute. Nelle ultime settimane, gli apuani si sono rinforzati molto, con il ritorno tra i pali di Luca Dodaro e l'arrivo degli spagnoli Jony e Angulo. In settimana insieme ai giocatori abbiamo analizzato la prestazione ignobile di settimana scorsa contro il Five to Five: spero che i ragazzi abbiano voglia di uscire da questo momento molto difficile e di dare una svolta a questa stagione. Chiaro che un risultato positivo a Massa avrebbe un peso notevole, sia in termini di classifica che di morale".
Il Città di Massa è una delle squadre più in forma del massimo campionato regionale. Dopo le tre sconfitte iniziali contro San Giovanni, Atletico 2001 e Vigor Fucecchio, la società ha rinforzato in maniera sensibile la squadra con tre innesti di valore. I trascinatori delle ultime settimane sono infatti il laterale Jony (6 reti in 6 presenze) e il pivot Angulo (5 gol in 4 presenze), entrambi arrivati dalla Spagna.
Tra i pali, gli apuani hanno riaccolto uno dei portieri più forte della categoria ovvero Luca Dodaro, protagonista dal 2011 al 2024 della grande cavalcata che ha portato il Città di Massa dalla Serie C1 fino alla Serie A2. La formazione di Mochi, che non perde dal 12 ottobre ed è reduce da due vittorie consecutive, arrivate contro Futsal Sangiovannese e Monsummano.
lunedì, 17 novembre 2025, 20:13
Dopo dodici giornate di campionato, l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, vede sempre in testa Riad alle sue spalle avanza capitan Santeramo. Russo migliore in campo contro la Larcianese
lunedì, 17 novembre 2025, 09:10
Torna questa sera (ore 19.05) l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della vittoria in Coppa che ha consentito il passaggio alla semifinale, ma anche del mezzo passo falso in campionato
sabato, 15 novembre 2025, 19:11
Serata da dimenticare per la Lucchese che cade per 6-3 in casa di un ottimo Five to Five, nell'8^giornata del campionato di Serie C1. Quarta sconfitta in campionato per la formazione di Garzelli che paga un approccio negativo e le tante occasioni sottoporta concesse agli avversari nella prima parte della...
venerdì, 14 novembre 2025, 08:50
La Lucchese comunica che da venerdì 14 novembre sarà attiva la prevendita per la gara Lucchese-Larcianese valevole per la 12ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana, in programma domenica 16 novembre alle ore 14:30 al Porta Elisa. Ecco i prezzi e dove comprare i tagliandi con gli orari del botteghino