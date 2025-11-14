Mondo Pantera



Futsal Lucchese, scontro salvezza contro il Città di Massa

giovedì, 20 novembre 2025, 15:09

Trasferta delicata per la Futsal Lucchese che domani sera alle ore 21:30 sarà impegnata al Palasport di Massa contro il Città di Massa nella 9^giornata del campionato di Serie C1. Quattro punti in tre gare: questo è il bilancio dei rossoneri chiamati a fare risultato per evitare di rimanere invischiati nella zona playout. Di fronte i bianconeri, attualmente quintultimi e che grazie alla vittoria nell'ultimo turno contro il Monsummano hanno scavalcato in classifica proprio la Pantera.

L'ex della partita è mister Riccardo Garzelli (in foto), tecnico che nel 2019 sulla panchina del Città di Massa ha conquistato una storica promozione in Serie A2. Il trainer labronico ha riconosciuto il valore degli avversari: "Domani si preannuncia una gara molto difficile perché affronteremo una squadra in salute. Nelle ultime settimane, gli apuani si sono rinforzati molto, con il ritorno tra i pali di Luca Dodaro e l'arrivo degli spagnoli Jony e Angulo. In settimana insieme ai giocatori abbiamo analizzato la prestazione ignobile di settimana scorsa contro il Five to Five: spero che i ragazzi abbiano voglia di uscire da questo momento molto difficile e di dare una svolta a questa stagione. Chiaro che un risultato positivo a Massa avrebbe un peso notevole, sia in termini di classifica che di morale".

Il Città di Massa è una delle squadre più in forma del massimo campionato regionale. Dopo le tre sconfitte iniziali contro San Giovanni, Atletico 2001 e Vigor Fucecchio, la società ha rinforzato in maniera sensibile la squadra con tre innesti di valore. I trascinatori delle ultime settimane sono infatti il laterale Jony (6 reti in 6 presenze) e il pivot Angulo (5 gol in 4 presenze), entrambi arrivati dalla Spagna.

Tra i pali, gli apuani hanno riaccolto uno dei portieri più forte della categoria ovvero Luca Dodaro, protagonista dal 2011 al 2024 della grande cavalcata che ha portato il Città di Massa dalla Serie C1 fino alla Serie A2. La formazione di Mochi, che non perde dal 12 ottobre ed è reduce da due vittorie consecutive, arrivate contro Futsal Sangiovannese e Monsummano.