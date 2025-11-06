Futsal Lucchese, trasferta in casa della sorpresa Five to Five. Garzelli: "Dovremo fare risultato a tutti i costi"

Mondo Pantera
giovedì, 13 novembre 2025, 12:52
Il Palazzetto Sergio Carlesi di Pisa è lo scenario della sfida tra Five to Five e Futsal Lucchese, gara valida per l'8^giornata del campionato di Serie C1. Dopo il pareggio dell'ultimo turno contro la Timec, servirà tutt'altra prestazione da parte dei rossoneri per impensierire la seconda della classe.
I biancorossi, matricola del massimo campionato regionale, sono l'outsider principale di questa prima parte di stagione: "Ci aspetta una sfida difficile – ha dichiarato mister Riccardo Garzelli –, contro una squadra sulle ali dell'entusiasmo. A Poggibonsi i biancorossi hanno vinto meritatamente, grazie ad una buona prestazione. In Coppa Toscana abbiamo già battuto il Five to Five, ma non dimentichiamo che ogni partita ha una storia a sé. In settimana abbiamo analizzato attentamente gli errori commessi venerdì scorso, dove abbiamo perso l'ennesima occasione per fare bene. Spero che la delusione dei ragazzi si trasformi in voglia di riscatto e di fare risultato a tutti i costi, in un campo che sarà sicuramente ostico".
Dopo sette partite, il Five to Five ha ottenuto 18 dei 21 punti totali disponibili. L'unica battuta d'arresto è arrivata a fine ottobre, con il ko per 8-5 sul campo della Futsal Sangiovannese. Il peso offensivo non è ricaduto su un solo giocatore, ma su gran parte della squadra, segno della crescita collettiva avuta dalla formazione di mister Ciampi. Il capocannoniere è il laterale Laghcha Adil a quota 8 reti, a segno anche nell'ultimo precedente dello scorso 13 ottobre, tra i biancorossi e i rossoneri. In casa, il Five to Five è reduce da 8 vittorie consecutive, se teniamo conto anche dello scorso campionato. L'ultima sconfitta tra le proprie mura amiche è datata 17 gennaio, arrivata contro la Polisportiva Slac.
lunedì, 10 novembre 2025, 10:43
Continua la crisi di risultati casalinghi della Futsal Lucchese, che all'Itis non va oltre il 3-3 contro la Timec. Altra prestazione sottotono dei rossoneri, che ancora una volta pagano diversi errori individuali e la poca cattiveria negli ultimi metri.
lunedì, 10 novembre 2025, 08:43
Torna questa sera l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della bella vittoria di Massa, del momento dei rossoneri ma anche dell'incredibile divieto imposto ai tifosi: ore 19.05
sabato, 8 novembre 2025, 14:14
Saranno in vendita dall'inizio della settimana i tagliandi per la gara valida per il quarto di finale in programma mercoledì alle 20,30: ecco come acquistarli. Divieto per i residenti nei comuni della Versilia
giovedì, 6 novembre 2025, 14:19
Scontro diretto insidoso per la Futsal Lucchese che domani alle ore 22:00 all'Itis ospiterà la sorpresa Timec, gara valida per la 7^giornata del campionato di Serie C1. Sono tre i punti che dividono i rossoneri dalla compagine pratese, attualmente quinta e in piena zona playoff.