Mondo Pantera



Futsal Lucchese, trasferta in casa della sorpresa Five to Five. Garzelli: "Dovremo fare risultato a tutti i costi"

giovedì, 13 novembre 2025, 12:52

Il Palazzetto Sergio Carlesi di Pisa è lo scenario della sfida tra Five to Five e Futsal Lucchese, gara valida per l'8^giornata del campionato di Serie C1. Dopo il pareggio dell'ultimo turno contro la Timec, servirà tutt'altra prestazione da parte dei rossoneri per impensierire la seconda della classe.

I biancorossi, matricola del massimo campionato regionale, sono l'outsider principale di questa prima parte di stagione: "Ci aspetta una sfida difficile – ha dichiarato mister Riccardo Garzelli –, contro una squadra sulle ali dell'entusiasmo. A Poggibonsi i biancorossi hanno vinto meritatamente, grazie ad una buona prestazione. In Coppa Toscana abbiamo già battuto il Five to Five, ma non dimentichiamo che ogni partita ha una storia a sé. In settimana abbiamo analizzato attentamente gli errori commessi venerdì scorso, dove abbiamo perso l'ennesima occasione per fare bene. Spero che la delusione dei ragazzi si trasformi in voglia di riscatto e di fare risultato a tutti i costi, in un campo che sarà sicuramente ostico".

Dopo sette partite, il Five to Five ha ottenuto 18 dei 21 punti totali disponibili. L'unica battuta d'arresto è arrivata a fine ottobre, con il ko per 8-5 sul campo della Futsal Sangiovannese. Il peso offensivo non è ricaduto su un solo giocatore, ma su gran parte della squadra, segno della crescita collettiva avuta dalla formazione di mister Ciampi. Il capocannoniere è il laterale Laghcha Adil a quota 8 reti, a segno anche nell'ultimo precedente dello scorso 13 ottobre, tra i biancorossi e i rossoneri. In casa, il Five to Five è reduce da 8 vittorie consecutive, se teniamo conto anche dello scorso campionato. L'ultima sconfitta tra le proprie mura amiche è datata 17 gennaio, arrivata contro la Polisportiva Slac.