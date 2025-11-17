Gazzettino d'argento, Bartolotta aggancia la seconda posizione

Mondo Pantera
martedì, 25 novembre 2025, 09:27
Dopo tredici giornate di campionato, l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, vede sempre in testa Riad, ora inseguito da Bartolotta e Santeramo. E la lotta si fa sempre più serrata.
L'attaccante ha un voto medio pari a 6,57, dietro ecco Santeramo e Bartolotta ora a 6,33 ed entrambi in crescita, poi un piccolo divario con Pupeschi a 6,17 , Lorenzini a 6,16 e Milan a 6,15. Migliore in campo nella vittoria di Montespertoli, Bartolotta con 6,83.
La diciannovesima edizione del trofeo ha confermato il regolamento dello scorso campionato: al premio concorrono solo i rossoneri che hanno terminato la stagione con la maglia della Lucchese. Ed è restato naturalmente in vigore anche il numero minimo di partite della stagione regolare, ovvero la metà più una, quest'anno dunque la soglia minima è fissata in 18 presenze, non contando eventuali play off e play out. Per verificare tutti i voti basta cliccare sulla rubrica "Promossi e bocciati".
La speciale classifica di "Promossi e bocciati" che determina la classifica del Gazzettino d'argento, relativa al rendimento dei rossoneri, è stata stilata in base ai voti assegnati ogni singola giornata da: Gazzetta Lucchese, Il Tirreno, La Nazione, (i quotidiani nazionali non riportano voti). Nella scorsa stagione, a vincere era stato Edoardo Saporiti che aveva battuto sul finale Simone Magnaghi e Alessandro Selvini.
In passato, il premio, prima di Saporiti, era stato vinto da: Rizzo Pinna, Tiritiello, Belloni, Bianchi, Coletta, Falcone, Fanucchi, Forte, Terrani, Mingazzini, Tarantino, Casapieri, Tosto, Marotta, Biggi, Pera e Masini.
lunedì, 24 novembre 2025, 08:51
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: alle 19.05 sarà l'occasione per parlare della vittoria che lancia i rossoneri al secondo posto in classifica e di farlo insieme al direttore generale Andrea Gianni che sarà a disposizione per le domande dei tifosi
giovedì, 20 novembre 2025, 15:09
rasferta delicata per la Futsal Lucchese che domani sera alle ore 21:30 sarà impegnata al Palasport di Massa contro il Città di Massa nella 9^giornata del campionato di Serie C1. Quattro punti in tre gare: questo è il bilancio dei rossoneri chiamati a fare risultato per evitare di rimanere invischiati...
lunedì, 17 novembre 2025, 20:13
lunedì, 17 novembre 2025, 09:10
Torna questa sera (ore 19.05) l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della vittoria in Coppa che ha consentito il passaggio alla semifinale, ma anche del mezzo passo falso in campionato