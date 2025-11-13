Gazzettino d'argento, Santeramo lancia la sfida

Mondo Pantera
lunedì, 17 novembre 2025, 20:13
Dopo dodici giornate di campionato, l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, vede sempre in testa Riad alle sue spalle avanza capitan Santeramo.
L'attaccante ha un voto medio pari a 6,59, dietro ecco Santeramo con 6,31 che ha superato Bartolotta ora a 6,28, poi bene il nuovo arrivo Del Rosso a 6,25, seguito da Lorenzini con 6,19. Più dietro, Pupeschi (6,17) e Picchi (6,14). Giochi ovviamente ancora apertissimi, anche dietro queste prime posizioni. Contro la Larcianese, ultima gara giocata dai rossoneri, il migliore in campo è stato per distacco Russo con un voto medio pari a 6,68
La diciannovesima edizione del trofeo ha confermato il regolamento dello scorso campionato: al premio concorrono solo i rossoneri che hanno terminato la stagione con la maglia della Lucchese. Ed è restato naturalmente in vigore anche il numero minimo di partite della stagione regolare, ovvero la metà più una, quest'anno dunque la soglia minima è fissata in 18 presenze, non contando eventuali play off e play out. Per verificare tutti i voti basta cliccare sulla rubrica "Promossi e bocciati".
La speciale classifica di "Promossi e bocciati" che determina la classifica del Gazzettino d'argento, relativa al rendimento dei rossoneri, è stata stilata in base ai voti assegnati ogni singola giornata da: Gazzetta Lucchese, Il Tirreno, La Nazione, (i quotidiani nazionali non riportano voti). Nella scorsa stagione, a vincere era stato Edoardo Saporiti che aveva battuto sul finale Simone Magnaghi e Alessandro Selvini.
In passato, il premio, prima di Saporiti, era stato vinto da: Rizzo Pinna, Tiritiello, Belloni, Bianchi, Coletta, Falcone, Fanucchi, Forte, Terrani, Mingazzini, Tarantino, Casapieri, Tosto, Marotta, Biggi, Pera e Masini.
lunedì, 17 novembre 2025, 09:10
Torna questa sera (ore 19.05) l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della vittoria in Coppa che ha consentito il passaggio alla semifinale, ma anche del mezzo passo falso in campionato
sabato, 15 novembre 2025, 19:11
Serata da dimenticare per la Lucchese che cade per 6-3 in casa di un ottimo Five to Five, nell'8^giornata del campionato di Serie C1. Quarta sconfitta in campionato per la formazione di Garzelli che paga un approccio negativo e le tante occasioni sottoporta concesse agli avversari nella prima parte della...
venerdì, 14 novembre 2025, 08:50
La Lucchese comunica che da venerdì 14 novembre sarà attiva la prevendita per la gara Lucchese-Larcianese valevole per la 12ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana, in programma domenica 16 novembre alle ore 14:30 al Porta Elisa. Ecco i prezzi e dove comprare i tagliandi con gli orari del botteghino
giovedì, 13 novembre 2025, 12:52
Il Palazzetto Sergio Carlesi di Pisa è lo scenario della sfida tra Five to Five e Futsal Lucchese, gara valida per l'8^giornata del campionato di Serie C1. Dopo il pareggio dell'ultimo turno contro la Timec, servirà tutt'altra prestazione da parte dei rossoneri per impensierire la seconda della classe