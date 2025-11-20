Banca di Pescia

Lucchese-Cenaia, biglietti in vendita da venerdì

giovedì, 27 novembre 2025, 13:19

La prevendita per Lucchese-Cenaia, 14ª giornata di Eccellenza Toscana, che si disputerà domenica prossima alle ore 14,30 al Porta Elisa avrà inizio venerdì: ecco i prezzi, gli orari del botteghino dello stadio e i punti vendita.

GRADINATA: Intero: €15, Ridotto 15-25 anni / Over 70: €10, Ridotto donne / 8-14 anni: 7 euro

CURVA OVEST:  Intero: 10 euro, Ridotto 15-25 anni / Over 70: 7 euro, Ridotto donne / 8-14 anni: 6 euro

TRIBUNA LATERALE: Intero: 25 euro, Ridotto 15-25 anni / Over 70: €20, Ridotto donne / 8-14 anni: 13 euro

DOVE ACQUISTARE: Online: go2.it, oppure presso:  Lucca Carta - Porcari (Via Romana Est 140, Porcari), Lucchese Point - Stadio Porta Elisa con orari: venerdì 15:30–19:30, sabato 15:30–19:30, domenica 10 – inizio gara

mercoledì, 26 novembre 2025, 11:22

Futsal Lucchese, poker al Monsummano: i rossoneri volano alle Final Four di Coppa Toscana

Per la prima volta nella sua storia la Futsal Lucchese accede alle Final Four di Coppa Toscana Serie C1. All'Itis, i rossoneri si impongono nei quarti di finale per 4-3 contro il Monsummano, al termine di un match vivace e all'insegno dell'incertezza

martedì, 25 novembre 2025, 09:27

Gazzettino d'argento, Bartolotta aggancia la seconda posizione

Dopo tredici giornate di campionato, l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, vede sempre in testa Riad, ora inseguito da Bartolotta e Santeramo appaiati

lunedì, 24 novembre 2025, 08:51

A Corner Corto c'è Andrea Gianni

Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: alle 19.05 sarà l'occasione per parlare della vittoria che lancia i rossoneri al secondo posto in classifica e di farlo insieme al direttore generale Andrea Gianni che sarà a disposizione per le domande dei tifosi

giovedì, 20 novembre 2025, 15:09

Futsal Lucchese, scontro salvezza contro il Città di Massa

rasferta delicata per la Futsal Lucchese che domani sera alle ore 21:30 sarà impegnata al Palasport di Massa contro il Città di Massa nella 9^giornata del campionato di Serie C1. Quattro punti in tre gare: questo è il bilancio dei rossoneri chiamati a fare risultato per evitare di rimanere invischiati...

