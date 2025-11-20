Lucchese-Cenaia, biglietti in vendita da venerdì

Altri articoli in Mondo Pantera

mercoledì, 26 novembre 2025, 11:22

Per la prima volta nella sua storia la Futsal Lucchese accede alle Final Four di Coppa Toscana Serie C1. All'Itis, i rossoneri si impongono nei quarti di finale per 4-3 contro il Monsummano, al termine di un match vivace e all'insegno dell'incertezza

martedì, 25 novembre 2025, 09:27

Dopo tredici giornate di campionato, l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, vede sempre in testa Riad, ora inseguito da Bartolotta e Santeramo appaiati

lunedì, 24 novembre 2025, 08:51

Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: alle 19.05 sarà l'occasione per parlare della vittoria che lancia i rossoneri al secondo posto in classifica e di farlo insieme al direttore generale Andrea Gianni che sarà a disposizione per le domande dei tifosi

giovedì, 20 novembre 2025, 15:09

rasferta delicata per la Futsal Lucchese che domani sera alle ore 21:30 sarà impegnata al Palasport di Massa contro il Città di Massa nella 9^giornata del campionato di Serie C1. Quattro punti in tre gare: questo è il bilancio dei rossoneri chiamati a fare risultato per evitare di rimanere invischiati...