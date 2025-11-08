Banca di Pescia

Lucchese-Larcianese, biglietti in vendita

venerdì, 14 novembre 2025, 08:50

La Lucchese comunica che da venerdì 14 novembre sarà attiva la prevendita per la gara Lucchese-Larcianese valevole per la 12ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana, in programma domenica 16 novembre alle ore 14:30 al Porta Elisa. 

PREZZI BIGLIETTERIA

  • Gradinata Intero: € 15
  • Gradinata Ridotto (15-25 anni, Over 70): € 10
  • Gradinata Ridotto (donne e 8-14 anni): € 7
  • Curva Ovest Intero: € 10
  • Curva Ovest Ridotto (15-25 anni, Over 70): € 7
  • Curva Ovest Ridotto (donne e 8-14 anni): € 6
  • Tribuna Laterale Intero: € 25
  • Tribuna Laterale Ridotto (15-25 anni, Over 70): € 20
  • Tribuna Laterale Ridotto (donne e 8-14 anni): € 13



PUNTI VENDITA

  • Online su: www.go2.it

  • Lucca Carta – Porcari

  • Lucchese Point
    • Venerdì 15:30 – 19:30
    • Sabato 15:30 – 19:30
    • Domenica: 10:00 fino a inizio gara

Altri articoli in Mondo Pantera

giovedì, 13 novembre 2025, 12:52

Futsal Lucchese, trasferta in casa della sorpresa Five to Five. Garzelli: "Dovremo fare risultato a tutti i costi"

Il Palazzetto Sergio Carlesi di Pisa è lo scenario della sfida tra Five to Five e Futsal Lucchese, gara valida per l'8^giornata del campionato di Serie C1. Dopo il pareggio dell'ultimo turno contro la Timec, servirà tutt'altra prestazione da parte dei rossoneri per impensierire la seconda della classe

lunedì, 10 novembre 2025, 10:43

Futsal Lucchese, Rovella evita la sconfitta: finale al cardiopalma contro la Timec

Continua la crisi di risultati casalinghi della Futsal Lucchese, che all'Itis non va oltre il 3-3 contro la Timec. Altra prestazione sottotono dei rossoneri, che ancora una volta pagano diversi errori individuali e la poca cattiveria negli ultimi metri.

lunedì, 10 novembre 2025, 08:43

Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Torna questa sera l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della bella vittoria di Massa, del momento dei rossoneri ma anche dell'incredibile divieto imposto ai tifosi: ore 19.05

sabato, 8 novembre 2025, 14:14

Coppa Italia, Lucchese-Viareggio: biglietti in vendita da lunedì

Saranno in vendita dall'inizio della settimana i tagliandi per la gara valida per il quarto di finale in programma mercoledì alle 20,30: ecco come acquistarli. Divieto per i residenti nei comuni della Versilia

