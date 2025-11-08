Lucchese-Larcianese, biglietti in vendita

Mondo Pantera
venerdì, 14 novembre 2025, 08:50
La Lucchese comunica che da venerdì 14 novembre sarà attiva la prevendita per la gara Lucchese-Larcianese valevole per la 12ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana, in programma domenica 16 novembre alle ore 14:30 al Porta Elisa.
PREZZI BIGLIETTERIA
PUNTI VENDITA
giovedì, 13 novembre 2025, 12:52
Il Palazzetto Sergio Carlesi di Pisa è lo scenario della sfida tra Five to Five e Futsal Lucchese, gara valida per l'8^giornata del campionato di Serie C1. Dopo il pareggio dell'ultimo turno contro la Timec, servirà tutt'altra prestazione da parte dei rossoneri per impensierire la seconda della classe
lunedì, 10 novembre 2025, 10:43
Continua la crisi di risultati casalinghi della Futsal Lucchese, che all'Itis non va oltre il 3-3 contro la Timec. Altra prestazione sottotono dei rossoneri, che ancora una volta pagano diversi errori individuali e la poca cattiveria negli ultimi metri.
lunedì, 10 novembre 2025, 08:43
Torna questa sera l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della bella vittoria di Massa, del momento dei rossoneri ma anche dell'incredibile divieto imposto ai tifosi: ore 19.05
sabato, 8 novembre 2025, 14:14
Saranno in vendita dall'inizio della settimana i tagliandi per la gara valida per il quarto di finale in programma mercoledì alle 20,30: ecco come acquistarli. Divieto per i residenti nei comuni della Versilia