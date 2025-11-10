Banca di Pescia

Stasera la nuova puntata di Corner Corto

lunedì, 17 novembre 2025, 09:10

Torna questa sera l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della vittoria in Coppa che ha consentito il passaggio alla semifinale, ma anche del mezzo passo falso in campionato.

Da questa stagione, la trasmissione sarà visibile anche sui canali di Retemia che trasmette le partite della squadra di mister Pirozzi. L'orario e il giorno sono sempre i soliti. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.

Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Fabrizio Vincenti. Spazio dunque alle vicende rossonere: lunedì alle ⏰19.05: non mancate!

sabato, 15 novembre 2025, 19:11

Futsal Lucchese, crollo col Five to Five: quarta sconfitta per i rossoneri

Serata da dimenticare per la Lucchese che cade per 6-3 in casa di un ottimo Five to Five, nell'8^giornata del campionato di Serie C1. Quarta sconfitta in campionato per la formazione di Garzelli che paga un approccio negativo e le tante occasioni sottoporta concesse agli avversari nella prima parte della...

venerdì, 14 novembre 2025, 08:50

Lucchese-Larcianese, biglietti in vendita

La Lucchese comunica che da venerdì 14 novembre sarà attiva la prevendita per la gara Lucchese-Larcianese valevole per la 12ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana, in programma domenica 16 novembre alle ore 14:30 al Porta Elisa. Ecco i prezzi e dove comprare i tagliandi con gli orari del botteghino

giovedì, 13 novembre 2025, 12:52

Futsal Lucchese, trasferta in casa della sorpresa Five to Five. Garzelli: "Dovremo fare risultato a tutti i costi"

Il Palazzetto Sergio Carlesi di Pisa è lo scenario della sfida tra Five to Five e Futsal Lucchese, gara valida per l'8^giornata del campionato di Serie C1. Dopo il pareggio dell'ultimo turno contro la Timec, servirà tutt'altra prestazione da parte dei rossoneri per impensierire la seconda della classe

lunedì, 10 novembre 2025, 10:43

Futsal Lucchese, Rovella evita la sconfitta: finale al cardiopalma contro la Timec

Continua la crisi di risultati casalinghi della Futsal Lucchese, che all'Itis non va oltre il 3-3 contro la Timec. Altra prestazione sottotono dei rossoneri, che ancora una volta pagano diversi errori individuali e la poca cattiveria negli ultimi metri.

