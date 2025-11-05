Banca di Pescia

Stasera la nuova puntata di Corner Corto

lunedì, 10 novembre 2025, 08:43

Torna questa sera l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della bella vittoria di Massa, del momento dei rossoneri ma anche dell'incredibile divieto imposto ai tifosi

Da questa stagione, la trasmissione sarà visibile anche sui canali di Retemia che trasmette le partite della squadra di mister Pirozzi. L'orario e il giorno sono sempre i soliti. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.

Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Fabrizio Vincenti. Spazio dunque alle vicende rossonere: lunedì alle ⏰19.05: non mancate!

Altri articoli in Mondo Pantera

lunedì, 10 novembre 2025, 10:43

Futsal Lucchese, Rovella evita la sconfitta: finale al cardiopalma contro la Timec

Continua la crisi di risultati casalinghi della Futsal Lucchese, che all'Itis non va oltre il 3-3 contro la Timec. Altra prestazione sottotono dei rossoneri, che ancora una volta pagano diversi errori individuali e la poca cattiveria negli ultimi metri.

sabato, 8 novembre 2025, 14:14

Coppa Italia, Lucchese-Viareggio: biglietti in vendita da lunedì

Saranno in vendita dall'inizio della settimana i tagliandi per la gara valida per il quarto di finale in programma mercoledì alle 20,30: ecco come acquistarli. Divieto per i residenti nei comuni della Versilia

giovedì, 6 novembre 2025, 14:19

Futsal Lucchese, alla ricerca della continuità contro la Timec. Garzelli: "Spero che il campo ci dia ragione"

Scontro diretto insidoso per la Futsal Lucchese che domani alle ore 22:00 all'Itis ospiterà la sorpresa Timec, gara valida per la 7^giornata del campionato di Serie C1. Sono tre i punti che dividono i rossoneri dalla compagine pratese, attualmente quinta e in piena zona playoff.

mercoledì, 5 novembre 2025, 11:09

Futsal Lucchese, quattro giovani convocati dalla Rappresentativa Regionale U19

Quattro talenti del proprio settore giovanile Yasin En Nached (2006), Rayyan El Bassroui (2007), Christopher Scatena (2007) e Tommaso Meli (2007), sono stati selezionati dalla Rappresentativa Regionale U19 per uno stage in programma per domenica 9 novembre, al Palaisolotto di Firenze

