Mondo Pantera



A Corner Corto c'è il direttore generale Gianni

martedì, 9 dicembre 2025, 08:56

Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online, inusualmente di martedì: sarà l'occasione per parlare del pari di Perignano e della raggiunta finale di Coppa Italia, ma anche delle prospettive societarie insieme al direttore generale Andrea Gianni che sarà a disposizione per le domande dei tifosi.

Da questa stagione, la trasmissione sarà visibile anche sui canali di Retemia che trasmette le partite della squadra di mister Pirozzi. L'orario e il giorno sono sempre i soliti: lunedì, ore 19,05. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.

Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Gianluca Andreuccetti. Spazio dunque alle vicende rossonere: lunedì alle ⏰19.05: non mancate!