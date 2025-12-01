A Corner Corto c'è il direttore generale Gianni

Mondo Pantera
martedì, 9 dicembre 2025, 08:56
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online, inusualmente di martedì: sarà l'occasione per parlare del pari di Perignano e della raggiunta finale di Coppa Italia, ma anche delle prospettive societarie insieme al direttore generale Andrea Gianni che sarà a disposizione per le domande dei tifosi.
Da questa stagione, la trasmissione sarà visibile anche sui canali di Retemia che trasmette le partite della squadra di mister Pirozzi. L'orario e il giorno sono sempre i soliti: lunedì, ore 19,05. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.
Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Gianluca Andreuccetti. Spazio dunque alle vicende rossonere: lunedì alle ⏰19.05: non mancate!
venerdì, 5 dicembre 2025, 09:13
Dopo quattordici giornate di campionato, l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, vede sempre in testa Riad, ma alle sue spalle il gruppo è davvero folto e agguerrito
giovedì, 4 dicembre 2025, 12:21
E' disponibile il Calendario Rossonero 2026, una ormai storica iniziativa di Gazzetta Lucchese per accompagnarvi durante l'anno, avviata nel lontano 2014 e giunta al suo tredicesimo anno: ecco dove trovarlo
martedì, 2 dicembre 2025, 12:30
Della sua rinascita, proprio nella settimana in cui i rossoneri trovano il primo posto, se ne occupa il noto giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio che sul suo profilo Facebook posta un lungo articolo redatto da www.seried24.com dove si parla in dettaglio di come è stato fatto ripartire...
lunedì, 1 dicembre 2025, 15:49
La giornata di sabato 29 novembre, condensava tre gare casalinghe, con Under 23, Under 19 e Under 15 che ospitavano la propria di campionato: ecco i risultati tra cui spicca quello della formazione Under 23