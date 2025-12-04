Mondo Pantera



Futsal Lucchese, all'Itis arriva la capolista San Giovanni

giovedì, 11 dicembre 2025, 16:15

Arrivati ormai ai titoli di coda del girone d'andata, la Futsal Lucchese è attesa dalla sfida più complicata di questa prima parte di stagione. Domani sera, all'Itis i rossoneri ospiteranno la capolista San Giovanni, nella 12^giornata del campionato di Serie C1. I valdarnesi, ancora imbattuti, arriveranno a Lucca con l'intento di blindare il primo posto e di mantenere quantomeno i tre punti di distanza dalla seconda della classifica, ovvero il Five to Five.

Mister Garzelli (in foto), seppur riconoscendo le indiscusse qualità dell'avversario, è convinto che con lo spirito visto nelle ultime uscite la Pantera possa mettere in difficoltà i biancazzurri: "É evidente che si preannuncia una gara difficile. Non vorrei far passare il concetto che non abbiamo niente da perdere però, rispetto ai nostri avversari, scenderemo in campo con la mente più libera. Il San Giovanni è una formazione con un tasso tecnico superiore al nostro ma, sia io che i ragazzi siamo fiduciosi: ce la giocheremo".

Il San Giovanni sta rispettando a pieno i pronostici di inizio stagione. I valdarnesi comandano la classifica del massimo campionato regionale, con 31 punti, frutto di 10 vittorie e 1 pareggio, arrivato alla terza giornata contro l'Atletico 2001. Dando uno sguardo ai numeri, i biancazzurri hanno rispettivamente il quarto attacco e la seconda miglior difesa della Serie C1 (24 reti subite).

Lo scorso anno, il San Giovanni è andato vicino per ben due volte alla promozione in Serie B: in prima battuta perdendo la finale di Coppa Italia di categoria contro il Superequum e poi venendo eliminato alla fase nazionale dei playoff dagli umbri del Gadtch. In estate, la società ha investito molto sulla rosa, sia mantenendo gli elementi più forti che puntando su innesti di qualità e di esperienza. Tra questi spicca il classe 1988 Righeschi, pivot che in carriera ha segnato più di 500 reti giocando prevalentemente in Serie B. In panchina, la scelta è ricaduta invece sul rookie Edward Mainò che, sebbene sia alla sua prima esperienza tra i grandi, sta facendo molto bene. I biancazzurri sono l'unica squadra imbattuta della Serie C1: l'ultima sconfitta risale al 4 aprile di quest'anno, maturata in casa del Deportivo Chiesanuova.