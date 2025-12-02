Mondo Pantera



Futsal Lucchese, colpo in trasferta: cinquina nello scontro diretto con le Remole

martedì, 9 dicembre 2025, 14:49

La Futsal Lucchese passa a pieni voti l'esame Remole, nell'11^giornata del campionato di Serie C1. A Pontassieve, i rossoneri si impongono per 5-2 contro i biancazzurri al termine di una partita che, nonostante il risultato ampio, ha presentato comunque diverse difficoltà. Garzelli conferma gran parte del rooster che ha pareggiato contro il Poggibonsi, ritrovando anche Santelli e Chouhbane.

Il primo tempo è determinante per decidere le sorti della partita. Al 2', la Lucchese passa subito in vantaggio: cross rasoterra di Mustapha Byaze con Daino, che complice la deviazione di un proprio compagno di squadra, viene messo fuori causa. I primi dieci minuti della Pantera sono all'insegna dell'intensità e del predominio del gioco. Dopo un inizio difficile, i padroni di casa riescono a salire d'intensità, affidandosi principalmente alle individualità di Pelagatti e Doni, che al 12' va a centimetri dalla rete del pareggio. Nel momento migliore delle Remole, la Pantera trova il raddoppio in contropiede grazie a Mustapha Byaze, che sale così a 16 reti in campionato.

La Lucchese non fallisce l'approccio nemmeno nel secondo tempo. La spensieratezza e la sicurezza nei propri mezzi porta gli uomini di Garzelli a calare il poker con Chouhbane ed Eramnazi. Le Remole decidono quindi di giocarsi la carta del portiere di movimento, creando così maggiori grattacapi agli ospiti. Nel finale, la Lucchese chiude definitivamente i conti con Rovella che firma così una cinquina che consente alla Pantera di uscire dalla zona playout e di rilanciarsi a metà classifica. Questo venerdì, gli uomini di Garzelli saranno impegnati in casa contro la capolista e la corazzata San Giovanni.

Remole 2-5 Futsal Lucchese

Marcatori: Doni (R), Pacini (R), autogol (L), Chouhbane (L), Eramnazi (L), Mustapha Byaze (L), Rovella (L)

Remole: Laino, Francini, Naldi, Fabbri, Doni, Checchi, Truschi, Pacini, Votano, Birini, Pratesi, Pelagatti. All: Zudetich

Futsal Lucchese: Ait Laamiri, Unti, Eramnazi, Catania, Izouhar, Chouhbane, Mustapha Byaze, Stefanini, Rovella, Mohamed Byaze, El Bassraoui.