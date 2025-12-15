Mondo Pantera



Gazzettino d'argento: Riad primo a metà stagione

martedì, 23 dicembre 2025, 09:47

Alla fine del girone di andata, l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, vede in testa Riad, seguito da Santeramo e Bartolotta: la lotta è ancora aperta.

L'attaccante ha un voto medio pari a 6,46 (in calo), ma il suo primo rivale, capitan Santerano, è a 6,31, poi ecco Bartolotta ora a 6,22. Più dietro, ecco Pupeschi e Lorenzini (6,15), poi il nuovo arrivo Camilli (6,14) e Milan (6,13). Migliore in campo a Fucecchio, è stato proprio Riad con un voto medio paria 6,5.

La diciannovesima edizione del trofeo ha confermato il regolamento dello scorso campionato: al premio concorrono solo i rossoneri che hanno terminato la stagione con la maglia della Lucchese. Ed è restato naturalmente in vigore anche il numero minimo di partite della stagione regolare, ovvero la metà più una, quest'anno dunque la soglia minima è fissata in 18 presenze, non contando eventuali play off e play out. Per verificare tutti i voti basta cliccare sulla rubrica "Promossi e bocciati".

La speciale classifica di "Promossi e bocciati" che determina la classifica del Gazzettino d'argento, relativa al rendimento dei rossoneri, è stata stilata in base ai voti assegnati ogni singola giornata da: Gazzetta Lucchese, Il Tirreno, La Nazione, (i quotidiani nazionali non riportano voti). Nella scorsa stagione, a vincere era stato Edoardo Saporiti che aveva battuto sul finale Simone Magnaghi e Alessandro Selvini.

In passato, il premio, prima di Saporiti, era stato vinto da: Rizzo Pinna, Tiritiello, Belloni, Bianchi, Coletta, Falcone, Fanucchi, Forte, Terrani, Mingazzini, Tarantino, Casapieri, Tosto, Marotta, Biggi, Pera e Masini.