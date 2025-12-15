Gazzettino d'argento: Riad primo a metà stagione

Mondo Pantera
martedì, 23 dicembre 2025, 09:47
Alla fine del girone di andata, l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, vede in testa Riad, seguito da Santeramo e Bartolotta: la lotta è ancora aperta.
L'attaccante ha un voto medio pari a 6,46 (in calo), ma il suo primo rivale, capitan Santerano, è a 6,31, poi ecco Bartolotta ora a 6,22. Più dietro, ecco Pupeschi e Lorenzini (6,15), poi il nuovo arrivo Camilli (6,14) e Milan (6,13). Migliore in campo a Fucecchio, è stato proprio Riad con un voto medio paria 6,5.
La diciannovesima edizione del trofeo ha confermato il regolamento dello scorso campionato: al premio concorrono solo i rossoneri che hanno terminato la stagione con la maglia della Lucchese. Ed è restato naturalmente in vigore anche il numero minimo di partite della stagione regolare, ovvero la metà più una, quest'anno dunque la soglia minima è fissata in 18 presenze, non contando eventuali play off e play out. Per verificare tutti i voti basta cliccare sulla rubrica "Promossi e bocciati".
La speciale classifica di "Promossi e bocciati" che determina la classifica del Gazzettino d'argento, relativa al rendimento dei rossoneri, è stata stilata in base ai voti assegnati ogni singola giornata da: Gazzetta Lucchese, Il Tirreno, La Nazione, (i quotidiani nazionali non riportano voti). Nella scorsa stagione, a vincere era stato Edoardo Saporiti che aveva battuto sul finale Simone Magnaghi e Alessandro Selvini.
In passato, il premio, prima di Saporiti, era stato vinto da: Rizzo Pinna, Tiritiello, Belloni, Bianchi, Coletta, Falcone, Fanucchi, Forte, Terrani, Mingazzini, Tarantino, Casapieri, Tosto, Marotta, Biggi, Pera e Masini.
lunedì, 22 dicembre 2025, 08:47
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online (ore 19.05): sarà l'occasione per parlare del pari di Fucecchio e tracciare un bilancio del girone di andata con i rossoneri in testa ma in calo
giovedì, 18 dicembre 2025, 21:23
Guardare avanti, oltre la pur legittima delusione per la finale persa in Coppa Italia: ecco l'obiettivo ribadito da tutti i protagonisti della Lucchese che insieme a circa 150 tifosi, nonostante l'acqua a catinelle, si sono ritrovati al Caffè delle Mura per scambiarsi gli auguri per le festività natalizie.
giovedì, 18 dicembre 2025, 14:49
Questa mattina la Lucchese ha fatto visita ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’Ospedale San Luca di Lucca. I rossoneri hanno portato sorrisi, giochi, sciarpe e palloni da calcio, regalando un momento di gioia ai bambini ricoverati e alle loro famiglie
lunedì, 15 dicembre 2025, 22:09
La società rossonera decide di aprire ai tifosi la festa per gli auguri di Buon Natale: sarà il 18 dicembre nel prestigioso scenario del Caffé delle Mura a partire dalle 18,30