Gazzettino d'argento, crescono i pretendenti alla vittoria finale

Mondo Pantera
venerdì, 5 dicembre 2025, 09:13
Dopo quattordici giornate di campionato, l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, vede sempre in testa Riad, ma alle sue spalle il gruppo è davvero folto e agguerrito.
L'attaccante ha un voto medio pari a 6,58, Bartolotta è ora a 6,36 ed ha leggermente accorciato le distanze. Poco più dietro, ecco Santeramo con 6,33, poi Lorenzini con 6,24, Caggianese, in gran recupero, a 6,21. Ma attenzione anche a Milan e Pupeschi a 6,17. Migliore in campo contro il Cenaia, Caggianese che ha avuto un voto medio pari a 7,33.
La diciannovesima edizione del trofeo ha confermato il regolamento dello scorso campionato: al premio concorrono solo i rossoneri che hanno terminato la stagione con la maglia della Lucchese. Ed è restato naturalmente in vigore anche il numero minimo di partite della stagione regolare, ovvero la metà più una, quest'anno dunque la soglia minima è fissata in 18 presenze, non contando eventuali play off e play out. Per verificare tutti i voti basta cliccare sulla rubrica "Promossi e bocciati".
La speciale classifica di "Promossi e bocciati" che determina la classifica del Gazzettino d'argento, relativa al rendimento dei rossoneri, è stata stilata in base ai voti assegnati ogni singola giornata da: Gazzetta Lucchese, Il Tirreno, La Nazione, (i quotidiani nazionali non riportano voti). Nella scorsa stagione, a vincere era stato Edoardo Saporiti che aveva battuto sul finale Simone Magnaghi e Alessandro Selvini.
In passato, il premio, prima di Saporiti, era stato vinto da: Rizzo Pinna, Tiritiello, Belloni, Bianchi, Coletta, Falcone, Fanucchi, Forte, Terrani, Mingazzini, Tarantino, Casapieri, Tosto, Marotta, Biggi, Pera e Masini.
giovedì, 4 dicembre 2025, 12:21
E' disponibile il Calendario Rossonero 2026, una ormai storica iniziativa di Gazzetta Lucchese per accompagnarvi durante l'anno, avviata nel lontano 2014 e giunta al suo tredicesimo anno: ecco dove trovarlo
martedì, 2 dicembre 2025, 12:30
Della sua rinascita, proprio nella settimana in cui i rossoneri trovano il primo posto, se ne occupa il noto giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio che sul suo profilo Facebook posta un lungo articolo redatto da www.seried24.com dove si parla in dettaglio di come è stato fatto ripartire...
lunedì, 1 dicembre 2025, 15:49
La giornata di sabato 29 novembre, condensava tre gare casalinghe, con Under 23, Under 19 e Under 15 che ospitavano la propria di campionato: ecco i risultati tra cui spicca quello della formazione Under 23
lunedì, 1 dicembre 2025, 09:03
Torna questa sera, ore 19.05, l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della larga vittoria che ha portato i rossoneri in testa al campionato, ma anche dei nuovi acquisti e della semifinale di Coppa in programma mercoledì