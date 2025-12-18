Mondo Pantera



Gli auguri rossoneri del Muro del Pianto

giovedì, 25 dicembre 2025, 10:11

Non potevano mancare l'appuntamento nemmeno per festeggiare il Natale: ecco lo scambio di auguri natalizi 2025, con panettone, pandoro e brindisi con spumante, tra i soci del club "Muro del Pianto" presso la storica "sede sociale" ovvero gli scalini dello Stadio.

Un buon numero di presenti, nonostante l'Eccellenza, a ribadire, come la Lucchese, per molti, non sia solo calcio ma anche condivisione e amicizia. Da sinistra a destra: Massimo Santerini, Luigi Krizman (Presidente), Roberto Terigi (organizzatore di eventi), Cinzia Serafini, Agostino Baccelli, Giorgio Vietina, Andrea Pepi, Massimo Domenici, Domenico Galante (detto Fez), Roberto Cipriani, Celestino Marchini, Marco Muratori e Luigi Giannelli. Assente giustificato Mauro Lazzari (detto Scimmiato) perché febbricitante.