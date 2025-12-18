Gli auguri rossoneri del Muro del Pianto

Mondo Pantera
giovedì, 25 dicembre 2025, 10:11
Non potevano mancare l'appuntamento nemmeno per festeggiare il Natale: ecco lo scambio di auguri natalizi 2025, con panettone, pandoro e brindisi con spumante, tra i soci del club "Muro del Pianto" presso la storica "sede sociale" ovvero gli scalini dello Stadio.
Un buon numero di presenti, nonostante l'Eccellenza, a ribadire, come la Lucchese, per molti, non sia solo calcio ma anche condivisione e amicizia. Da sinistra a destra: Massimo Santerini, Luigi Krizman (Presidente), Roberto Terigi (organizzatore di eventi), Cinzia Serafini, Agostino Baccelli, Giorgio Vietina, Andrea Pepi, Massimo Domenici, Domenico Galante (detto Fez), Roberto Cipriani, Celestino Marchini, Marco Muratori e Luigi Giannelli. Assente giustificato Mauro Lazzari (detto Scimmiato) perché febbricitante.
martedì, 23 dicembre 2025, 09:47
Alla fine del girone di andata, l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, vede in testa Riad, seguito da Santeramo e Bartolotta: la lotta è ancora aperta
lunedì, 22 dicembre 2025, 08:47
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online (ore 19.05): sarà l'occasione per parlare del pari di Fucecchio e tracciare un bilancio del girone di andata con i rossoneri in testa ma in calo
giovedì, 18 dicembre 2025, 21:23
Guardare avanti, oltre la pur legittima delusione per la finale persa in Coppa Italia: ecco l'obiettivo ribadito da tutti i protagonisti della Lucchese che insieme a circa 150 tifosi, nonostante l'acqua a catinelle, si sono ritrovati al Caffè delle Mura per scambiarsi gli auguri per le festività natalizie.
giovedì, 18 dicembre 2025, 14:49
Questa mattina la Lucchese ha fatto visita ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’Ospedale San Luca di Lucca. I rossoneri hanno portato sorrisi, giochi, sciarpe e palloni da calcio, regalando un momento di gioia ai bambini ricoverati e alle loro famiglie