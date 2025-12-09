Mondo Pantera



Il Buon Natale della Lucchese ai suoi tifosi

giovedì, 18 dicembre 2025, 21:23

Guardare avanti, oltre la pur legittima delusione per la finale persa in Coppa Italia: ecco l'obiettivo ribadito da tutti i protagonisti della Lucchese che insieme a circa 150 tifosi, nonostante l'acqua a catinelle, si sono ritrovati al Caffè delle Mura per scambiarsi gli auguri per le festività natalizie. Non c'è tempo per dolersi della finale, incombe la gara di Perignano e l'obiettivo del campionato, è la convinzione che tifosi per primi hanno ribadito in una serata trascorsa in serenità (nel contest per l'assegnazione di una maglia è risultata vincitrice la tifosa Chiara), come da tempo non si vedeva a Lucca, durante la quale hanno preso la parola i protagonisti. A cominciare da capitano Santeramo che si è detto dispiaciuto per la gara e per gli errori prima di tutto per i tanti tifosi giunti sino a Firenze.

Ma, come detto, il campionato incombe e il tecnico Sergio Pirozzi lo ha ricordato nel suo intervento: "Abbiamo bisogno di avere il sostegno della città e della tifoseria, domenica ci attende una partita complicata: mi auguro che saranno in tanti a seguirci a Fucecchio. Personalmente sono orgoglioso di questa squadra e sono felice di essere a Lucca, una città di gente pulita, silenziosa ma schietta. In queste vacanze porterò mia figlia a Lucca per fargliela conoscere".

Il direttore generale Andrea Gianni ha tracciato un primo bilancio: "Sono passati i primi sei mesi, abbiamo provato a riallestire una società e una squadra, quanto è stato fatto è grazie al lavoro di tutti, anche di coloro che non sono sotto i riflettori ma che lavorano giornalmente. Dal nostro vocabolario abbiano abolito due parole: l'anno scorso e fallimento. La Lucchese ha ripreso la dignità che merita e siamo tornati a parlare di giocatori e non di problematiche economiche. Sono convinto che abbiamo un gruppo di uomini in grado di superare ogni ostacolo. Tocca a tutti noi dimostrare di essere all'altezza del compito".

A chiudere le parole del patron Matteo Brunori: "Siamo partiti con alcuni punti saldi e stiamo continuando a lavorare per creare una società e una squadra all'altezza. Mi risparmio i ringraziamenti a tutti voi che sono già stati fatti da chi mi ha preceduto. Siamo ovviamente amareggiati per l'epilogo di ieri sera ma un progetto non si misura solo su un singolo traguardo: davanti a noi abbiamo molti obiettivi. Un Buon Natale a tutti i tifosi rossoneri e a tutti coloro che sono vicini alla Lucchese".