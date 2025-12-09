Mondo Pantera



La Lucchese fa visita alla Pediatria

giovedì, 18 dicembre 2025, 14:49

Questa mattina la Lucchese ha fatto visita ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’Ospedale San Luca di Lucca. I rossoneri hanno portato sorrisi, giochi, sciarpe e palloni da calcio, regalando un momento di gioia ai bambini ricoverati e alle loro famiglie.

Nella delegazione che si è recata in Pediatria, oltre ad alcuni giocatori, il patron Brunori, il tecnico Pirozzi, il direttore Gianni e il responsabile del settore giovanile Morgia. "Un gesto semplice – si legge sul profilo Facebook della società – ma dal grande valore, per scaldare il Natale e ricordare che il calcio è anche vicinanza, condivisione e cuore".