La Lucchese fa visita alla Pediatria

Mondo Pantera
giovedì, 18 dicembre 2025, 14:49
Questa mattina la Lucchese ha fatto visita ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’Ospedale San Luca di Lucca. I rossoneri hanno portato sorrisi, giochi, sciarpe e palloni da calcio, regalando un momento di gioia ai bambini ricoverati e alle loro famiglie.
Nella delegazione che si è recata in Pediatria, oltre ad alcuni giocatori, il patron Brunori, il tecnico Pirozzi, il direttore Gianni e il responsabile del settore giovanile Morgia. "Un gesto semplice – si legge sul profilo Facebook della società – ma dal grande valore, per scaldare il Natale e ricordare che il calcio è anche vicinanza, condivisione e cuore".
lunedì, 15 dicembre 2025, 22:09
La società rossonera decide di aprire ai tifosi la festa per gli auguri di Buon Natale: sarà il 18 dicembre nel prestigioso scenario del Caffé delle Mura a partire dalle 18,30
giovedì, 11 dicembre 2025, 16:15
I rossoneri sono attesi dalla sfida più complicata di questa prima parte di stagione. Domani sera, all'Itis, ospiteranno la capolista San Giovanni, nella 12^giornata del campionato di Serie C1: i valdarnesi, ancora imbattuti, arriveranno a Lucca con l'intento di blindare il primo posto
martedì, 9 dicembre 2025, 14:49
La Futsal Lucchese passa a pieni voti l'esame Remole, nell'11^giornata del campionato di Serie C1. A Pontassieve, i rossoneri si impongono per 5-2 contro i biancazzurri al termine di una partita che, nonostante il risultato ampio, ha presentato comunque diverse difficoltà
martedì, 9 dicembre 2025, 08:56
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook (ore 19.05), inusualmente di martedì: sarà l'occasione per parlare del pari di Perignano e della raggiunta finale di Coppa Italia, ma anche delle prospettive societarie insieme al direttore generale Andrea Gianni che sarà a disposizione per le domande dei tifosi