Mondo Pantera



La Lucchese torna alla ribalta

martedì, 2 dicembre 2025, 12:30

La Lucchese torna alla ribalta e della sua rinascita, proprio nella settimana in cui i rossoneri trovano il primo posto, se ne occupa il noto giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio che sul suo profilo Facebook rilancia un lungo articolo redatto da www.seried24.com a firma di Rocco Cristarella dove si parla in dettaglio di come è stato fatto ripartire il calcio dopo il quarto fallimento.

"Cinque mesi fa – scrive Di Marzio. – falliva e salutava la Serie C: ora c'è la rinascita della storica piazza con il classe 2006 del vivaio trascinatore assoluto". Il classe 2006 è ovviamente l'attaccante Riad che con i suoi gol ha contribuito a portare la Lucchese prima in classifica.