Mondo Pantera
martedì, 2 dicembre 2025, 12:30
La Lucchese torna alla ribalta e della sua rinascita, proprio nella settimana in cui i rossoneri trovano il primo posto, se ne occupa il noto giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio che sul suo profilo Facebook rilancia un lungo articolo redatto da www.seried24.com a firma di Rocco Cristarella dove si parla in dettaglio di come è stato fatto ripartire il calcio dopo il quarto fallimento.
"Cinque mesi fa – scrive Di Marzio. – falliva e salutava la Serie C: ora c'è la rinascita della storica piazza con il classe 2006 del vivaio trascinatore assoluto". Il classe 2006 è ovviamente l'attaccante Riad che con i suoi gol ha contribuito a portare la Lucchese prima in classifica.
lunedì, 1 dicembre 2025, 15:49
La giornata di sabato 29 novembre, condensava tre gare casalinghe, con Under 23, Under 19 e Under 15 che ospitavano la propria di campionato: ecco i risultati tra cui spicca quello della formazione Under 23
lunedì, 1 dicembre 2025, 09:03
Torna questa sera, ore 19.05, l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della larga vittoria che ha portato i rossoneri in testa al campionato, ma anche dei nuovi acquisti e della semifinale di Coppa in programma mercoledì
giovedì, 27 novembre 2025, 13:19
La prevendita per Lucchese-Cenaia, 14ª giornata di Eccellenza Toscana, che si disputerà domenica prossima alle ore 14,30 al Porta Elisa avrà inizio venerdì: ecco i prezzi, gli orari del botteghino dello stadio e i punti vendita
mercoledì, 26 novembre 2025, 11:22
Per la prima volta nella sua storia la Futsal Lucchese accede alle Final Four di Coppa Toscana Serie C1. All'Itis, i rossoneri si impongono nei quarti di finale per 4-3 contro il Monsummano, al termine di un match vivace e all'insegno dell'incertezza