Lucchese, la festa con i tifosi sarà il 18 dicembre

lunedì, 15 dicembre 2025, 22:09

E festa sia: il brindisi di Natale della Lucchesesarà giovedì 18 dicembre alle 18:30 nella splendida cornice del Caffè delle Mura e l’invito è aperto a tutto il popolo rossonero, come annuncia la società attraverso i suoi canali social, proprio il giorno dopo la finale di Coppa Italia con la Sangiovannese.

