Lucchese, la festa con i tifosi sarà il 18 dicembre

Mondo Pantera
lunedì, 15 dicembre 2025, 22:09
E festa sia: il brindisi di Natale della Lucchesesarà giovedì 18 dicembre alle 18:30 nella splendida cornice del Caffè delle Mura e l’invito è aperto a tutto il popolo rossonero, come annuncia la società attraverso i suoi canali social, proprio il giorno dopo la finale di Coppa Italia con la Sangiovannese.
giovedì, 11 dicembre 2025, 16:15
I rossoneri sono attesi dalla sfida più complicata di questa prima parte di stagione. Domani sera, all'Itis, ospiteranno la capolista San Giovanni, nella 12^giornata del campionato di Serie C1: i valdarnesi, ancora imbattuti, arriveranno a Lucca con l'intento di blindare il primo posto
martedì, 9 dicembre 2025, 14:49
La Futsal Lucchese passa a pieni voti l'esame Remole, nell'11^giornata del campionato di Serie C1. A Pontassieve, i rossoneri si impongono per 5-2 contro i biancazzurri al termine di una partita che, nonostante il risultato ampio, ha presentato comunque diverse difficoltà
martedì, 9 dicembre 2025, 08:56
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook (ore 19.05), inusualmente di martedì: sarà l'occasione per parlare del pari di Perignano e della raggiunta finale di Coppa Italia, ma anche delle prospettive societarie insieme al direttore generale Andrea Gianni che sarà a disposizione per le domande dei tifosi
venerdì, 5 dicembre 2025, 09:13
Dopo quattordici giornate di campionato, l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, vede sempre in testa Riad, ma alle sue spalle il gruppo è davvero folto e agguerrito