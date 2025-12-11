Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Mondo Pantera
lunedì, 22 dicembre 2025, 08:47
Torna l'appuntamento (l'ultimo per il 2025) sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare del pari di Fucecchio e tracciare un bilancio del girone di andata con i rossoneri in testa ma in calo.
Da questa stagione, la trasmissione sarà visibile anche sui canali di Retemia che trasmette le partite della squadra di mister Pirozzi. L'orario e il giorno sono sempre i soliti: lunedì, ore 19,05. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.
Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Fabrizio Vincenti. Spazio dunque alle vicende rossonere: lunedì alle ⏰19.05: non mancate!
giovedì, 18 dicembre 2025, 21:23
Guardare avanti, oltre la pur legittima delusione per la finale persa in Coppa Italia: ecco l'obiettivo ribadito da tutti i protagonisti della Lucchese che insieme a circa 150 tifosi, nonostante l'acqua a catinelle, si sono ritrovati al Caffè delle Mura per scambiarsi gli auguri per le festività natalizie.
giovedì, 18 dicembre 2025, 14:49
Questa mattina la Lucchese ha fatto visita ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’Ospedale San Luca di Lucca. I rossoneri hanno portato sorrisi, giochi, sciarpe e palloni da calcio, regalando un momento di gioia ai bambini ricoverati e alle loro famiglie
lunedì, 15 dicembre 2025, 22:09
La società rossonera decide di aprire ai tifosi la festa per gli auguri di Buon Natale: sarà il 18 dicembre nel prestigioso scenario del Caffé delle Mura a partire dalle 18,30
giovedì, 11 dicembre 2025, 16:15
I rossoneri sono attesi dalla sfida più complicata di questa prima parte di stagione. Domani sera, all'Itis, ospiteranno la capolista San Giovanni, nella 12^giornata del campionato di Serie C1: i valdarnesi, ancora imbattuti, arriveranno a Lucca con l'intento di blindare il primo posto