Stasera la nuova puntata di Corner Corto

lunedì, 1 dicembre 2025, 09:03

Torna questa sera l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della larga vittoria che ha portato i rossoneri in testa al campionato, ma anche dei nuovi acquisti e della semifinale di Coppa in programma mercoledì.

Da questa stagione, la trasmissione sarà visibile anche sui canali di Retemia che trasmette le partite della squadra di mister Pirozzi. L'orario e il giorno sono sempre i soliti. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.

Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Fabrizio Vincenti. Spazio dunque alle vicende rossonere: lunedì alle ⏰19.05: non mancate!

lunedì, 1 dicembre 2025, 15:49

Un grande sabato per le giovanili della Futsal Lucchese

La giornata di sabato 29 novembre, condensava tre gare casalinghe, con Under 23, Under 19 e Under 15 che ospitavano la propria di campionato: ecco i risultati tra cui spicca quello della formazione Under 23

giovedì, 27 novembre 2025, 13:19

Lucchese-Cenaia, biglietti in vendita da venerdì

La prevendita per Lucchese-Cenaia, 14ª giornata di Eccellenza Toscana, che si disputerà domenica prossima alle ore 14,30 al Porta Elisa avrà inizio venerdì: ecco i prezzi, gli orari del botteghino dello stadio e i punti vendita

mercoledì, 26 novembre 2025, 11:22

Futsal Lucchese, poker al Monsummano: i rossoneri volano alle Final Four di Coppa Toscana

Per la prima volta nella sua storia la Futsal Lucchese accede alle Final Four di Coppa Toscana Serie C1. All'Itis, i rossoneri si impongono nei quarti di finale per 4-3 contro il Monsummano, al termine di un match vivace e all'insegno dell'incertezza

martedì, 25 novembre 2025, 09:27

Gazzettino d'argento, Bartolotta aggancia la seconda posizione

Dopo tredici giornate di campionato, l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, vede sempre in testa Riad, ora inseguito da Bartolotta e Santeramo appaiati

