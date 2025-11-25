Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Mondo Pantera
lunedì, 1 dicembre 2025, 09:03
Torna questa sera l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della larga vittoria che ha portato i rossoneri in testa al campionato, ma anche dei nuovi acquisti e della semifinale di Coppa in programma mercoledì.
Da questa stagione, la trasmissione sarà visibile anche sui canali di Retemia che trasmette le partite della squadra di mister Pirozzi. L'orario e il giorno sono sempre i soliti. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.
Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Fabrizio Vincenti. Spazio dunque alle vicende rossonere: lunedì alle ⏰19.05: non mancate!
lunedì, 1 dicembre 2025, 15:49
La giornata di sabato 29 novembre, condensava tre gare casalinghe, con Under 23, Under 19 e Under 15 che ospitavano la propria di campionato: ecco i risultati tra cui spicca quello della formazione Under 23
giovedì, 27 novembre 2025, 13:19
La prevendita per Lucchese-Cenaia, 14ª giornata di Eccellenza Toscana, che si disputerà domenica prossima alle ore 14,30 al Porta Elisa avrà inizio venerdì: ecco i prezzi, gli orari del botteghino dello stadio e i punti vendita
mercoledì, 26 novembre 2025, 11:22
Per la prima volta nella sua storia la Futsal Lucchese accede alle Final Four di Coppa Toscana Serie C1. All'Itis, i rossoneri si impongono nei quarti di finale per 4-3 contro il Monsummano, al termine di un match vivace e all'insegno dell'incertezza
martedì, 25 novembre 2025, 09:27
Dopo tredici giornate di campionato, l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, vede sempre in testa Riad, ora inseguito da Bartolotta e Santeramo appaiati