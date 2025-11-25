Mondo Pantera



Stasera la nuova puntata di Corner Corto

lunedì, 1 dicembre 2025, 09:03

Torna questa sera l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della larga vittoria che ha portato i rossoneri in testa al campionato, ma anche dei nuovi acquisti e della semifinale di Coppa in programma mercoledì.

Da questa stagione, la trasmissione sarà visibile anche sui canali di Retemia che trasmette le partite della squadra di mister Pirozzi. L'orario e il giorno sono sempre i soliti. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.



Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Fabrizio Vincenti. Spazio dunque alle vicende rossonere: lunedì alle ⏰19.05: non mancate!