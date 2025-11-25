Mondo Pantera



Un grande sabato per le giovanili della Futsal Lucchese

lunedì, 1 dicembre 2025, 15:49

La giornata di sabato 29 novembre, condensava tre gare casalinghe, con Under 23, Under 19 e Under 15 che ospitavano la propria di campionato.

Under 23 (in foto) che si presenta senza fuoriquota al cospetto del Futsal Maremma fanalino di coda. Pantera reduce da due ottime gare con Family Service e Tau Futsal, che arriva alla gara con i maremmani decisa a prendersi la prima storica vittoria nel mondo dei grandi. Dopo un primo tempo, in cui i rossoneri vanno ripetutamente vicino al vantaggio. Nella ripresa Soufiane Ben Feddoul e Yasin En Nached firmano il doppio vantaggio della Pantera. Nel finale non serve il goal ospite a cambiare il risultato. Nonostante le ottime patate di Dovichi, i rossoneri avrebbero meritato un vantaggio ben più ampio.

Under 19 che in una giornata opaca supera 4-2 il Quarto Tempo Firenze, con la tripletta di Rayyan El Bassroui e il goal di Scatena, che segnano il secondo successo consecutivo per i ragazzi di mister Demi.

Under 15 che dopo una partita quasi completamente trascorsa in vantaggio, viene raggiunta e superata dalla Vigor Fucecchio in pieno recupero. In goal Cristobal Pardo Ortiz e Hassan Fitah.