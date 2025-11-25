Un grande sabato per le giovanili della Futsal Lucchese

Mondo Pantera
lunedì, 1 dicembre 2025, 15:49
La giornata di sabato 29 novembre, condensava tre gare casalinghe, con Under 23, Under 19 e Under 15 che ospitavano la propria di campionato.
Under 23 (in foto) che si presenta senza fuoriquota al cospetto del Futsal Maremma fanalino di coda. Pantera reduce da due ottime gare con Family Service e Tau Futsal, che arriva alla gara con i maremmani decisa a prendersi la prima storica vittoria nel mondo dei grandi. Dopo un primo tempo, in cui i rossoneri vanno ripetutamente vicino al vantaggio. Nella ripresa Soufiane Ben Feddoul e Yasin En Nached firmano il doppio vantaggio della Pantera. Nel finale non serve il goal ospite a cambiare il risultato. Nonostante le ottime patate di Dovichi, i rossoneri avrebbero meritato un vantaggio ben più ampio.
Under 19 che in una giornata opaca supera 4-2 il Quarto Tempo Firenze, con la tripletta di Rayyan El Bassroui e il goal di Scatena, che segnano il secondo successo consecutivo per i ragazzi di mister Demi.
Under 15 che dopo una partita quasi completamente trascorsa in vantaggio, viene raggiunta e superata dalla Vigor Fucecchio in pieno recupero. In goal Cristobal Pardo Ortiz e Hassan Fitah.
lunedì, 1 dicembre 2025, 09:03
Torna questa sera, ore 19.05, l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della larga vittoria che ha portato i rossoneri in testa al campionato, ma anche dei nuovi acquisti e della semifinale di Coppa in programma mercoledì
giovedì, 27 novembre 2025, 13:19
La prevendita per Lucchese-Cenaia, 14ª giornata di Eccellenza Toscana, che si disputerà domenica prossima alle ore 14,30 al Porta Elisa avrà inizio venerdì: ecco i prezzi, gli orari del botteghino dello stadio e i punti vendita
mercoledì, 26 novembre 2025, 11:22
Per la prima volta nella sua storia la Futsal Lucchese accede alle Final Four di Coppa Toscana Serie C1. All'Itis, i rossoneri si impongono nei quarti di finale per 4-3 contro il Monsummano, al termine di un match vivace e all'insegno dell'incertezza
martedì, 25 novembre 2025, 09:27
Dopo tredici giornate di campionato, l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, vede sempre in testa Riad, ora inseguito da Bartolotta e Santeramo appaiati