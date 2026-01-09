Belvedere-Lucchese, ecco come acquistare i tagliandi

Mondo Pantera
lunedì, 19 gennaio 2026, 15:45
Definita la disposizione dei settori allo stadio Zecchini di Grosseto che mercoledì pomeriggio alla 14,30 ospiterà Belvedere-Lucchese. Per i tifosi rossoneri sono riservati i settori Curva Sud e Tribuna Laterale Nord.
In Curva Sud l'accesso è da via Fattori (lato nord), l'uscita della Superstrada è Grosseto Sud e il parcheggio in Via Caravaggio. La biglietteria dedicata :è all'inizio di via Fattori, lato nord – Porta Stadio 74.
I tifosi ospiti che assisteranno alla partita dalla Tribuna avranno invece accesso alla Tribuna Laterale Nord con l'ingresso in via Atleti Azzurri d’Italia e la biglietteria riservata è posta presso l’ingresso della Tribuna Laterale Nord, adiacente ai tornell. Il prezzo unico del biglietto è 10 euro.
La Lucchese, in un post sui propri canali social, invita a recarsi a Grosseto per sostenere la squadra, ovviamente nel rispetto delle indicazioni date dalla società di casa.
lunedì, 19 gennaio 2026, 07:07
Torna (ore 19.05) l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per riparlare della seconda vittoria consecutiva dei rossoneri in vista dei due scontri diretti in pochi giorni ma anche dei tre nuovi rinforzi messi a disposizione di mister Pirozzi
giovedì, 15 gennaio 2026, 17:35
La Lucchese Calcio comunica che da venerdì pomeriggio sarà attiva la prevendita dei biglietti per Lucchese–Real Forte Querceta, gara valida per la 21ª giornata del campionato di Eccellenza in programma domenica prossima al Porta Elisa con inizio alle 14,30. Gli orari del botteghino e i prezzi
lunedì, 12 gennaio 2026, 09:09
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per riparlare del ritorno alla vittoria dei rossoneri che con la Pro Livorno colgono tre punti molto importanti
venerdì, 9 gennaio 2026, 14:28
Fin dalla sua nascita, la Futsal Lucchese porta avanti un progetto denominato "Futsal4all", finalizzato all'inclusione sociale, coinvolgendo ragazzi e ragazze. L'obiettivo è creare un ambiente dove tutti possano godere dei benefici dello sport, superare le barriere e sviluppare il proprio potenziale