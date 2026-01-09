Mondo Pantera



Belvedere-Lucchese, ecco come acquistare i tagliandi

lunedì, 19 gennaio 2026, 15:45

Definita la disposizione dei settori allo stadio Zecchini di Grosseto che mercoledì pomeriggio alla 14,30 ospiterà Belvedere-Lucchese. Per i tifosi rossoneri sono riservati i settori Curva Sud e Tribuna Laterale Nord.

In Curva Sud l'accesso è da via Fattori (lato nord), l'uscita della Superstrada è Grosseto Sud e il parcheggio in Via Caravaggio. La biglietteria dedicata :è all'inizio di via Fattori, lato nord – Porta Stadio 74.

I tifosi ospiti che assisteranno alla partita dalla Tribuna avranno invece accesso alla Tribuna Laterale Nord con l'ingresso in via Atleti Azzurri d’Italia e la biglietteria riservata è posta presso l’ingresso della Tribuna Laterale Nord, adiacente ai tornell. Il prezzo unico del biglietto è 10 euro.

La Lucchese, in un post sui propri canali social, invita a recarsi a Grosseto per sostenere la squadra, ovviamente nel rispetto delle indicazioni date dalla società di casa.