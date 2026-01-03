Banca di Pescia

BL Colorificio

#viasangiorgio21

panda estivo 2025

Panda

Mondo Pantera

Doppio lutto in casa rossonera

mercoledì, 7 gennaio 2026, 10:55

Comincia con due addii pesanti il 2026 in casa rossonera. Nello scorso fine settimana sono infatti morti  uno storico tifoso e un ex medico sociale della Lucchese. A Altopascio è deceduto Vittorio Andolfi, 79 anni (nella foto al centro con la sciarpa al collo), una vita spesa al seguito dei rossoneri su tutti i campi. Fondatore negli anni '70 del Lucchese club di Altopascio, la Lucchese è stata la sua grande passione che ha coltivato sino a pochi anni fa quanto per motivi di salute ha dovuto smettere di seguirla. I funerali si terranno nella chiesa di Altopascio martedì alle ore 15.

Ma c'è un'altra dipartita che fa dolore: è quella del dottor Paolo Galli, medico sociale rossonero per più campionati sotto la gestione Maestrelli, non aveva mai smesso di seguire le vicende della squadra. Colpito da una grave malattia negli anni scorsi aveva dovuto interrompere la professione di medico base apprezzato per la sua competenza e la sua grande umanità. Alle famiglie Andolfi e Galli le condoglianze della nostra redazione. 

bonito

Esseci stampa

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

BL Colorificio

#viasangiorgio21

panda estivo 2025

Panda

Altri articoli in Mondo Pantera

mercoledì, 7 gennaio 2026, 12:50

Sfuma in finale il sogno Coppa Italia della Futsal Lucchese

Si spengono in finale i sogni di gloria della Lucchese che all'Estraforum di Prato si arrende per 4-2 al San Giovanni. Prestazione gagliarda dei rossoneri che per grandi tratti della partita tengono testa alla corrazzata biancoblù, costruita per vincere tutto in questa stagione

lunedì, 5 gennaio 2026, 13:06

Futsal Lucchese, il sogno continua: battuta la Vigor, è la prima storica finale di Coppa Italia

All'Estreforum di Prato, i rossoneri battono ai calci di rigore la Vigor Fucecchio, al termine di una partita tirata e giocata a livelli alti da entrambe le squadre. In finale, prevista per il giorno della Befana, incontreranno San Giovanni

lunedì, 5 gennaio 2026, 08:38

Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Torna l'appuntamento (il primo del 2026) sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare del pari di Cerreto Guidi e dell'imminente scontro diretto con la Zenith Prato. Stasera, ore 19.05

sabato, 3 gennaio 2026, 12:44

Futsal Lucchese, scocca l'ora della Coppa Italia: semifinale storica contro la Vigor Fucecchio

La pausa natalizia è servita per ricaricare le batterie in vista di una seconda parte di stagione intensa e dove il margine d'errore dovrà essere ridotto al minimo.: domani sera alle ore 19, la Pantera sarà di scena al Palazzetto dello Sport di Prato contro la Vigor Fucecchio, nella...

Ricerca nel sito

bonito

Esseci stampa

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px