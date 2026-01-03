Doppio lutto in casa rossonera

Mondo Pantera
mercoledì, 7 gennaio 2026, 10:55
Comincia con due addii pesanti il 2026 in casa rossonera. Nello scorso fine settimana sono infatti morti uno storico tifoso e un ex medico sociale della Lucchese. A Altopascio è deceduto Vittorio Andolfi, 79 anni (nella foto al centro con la sciarpa al collo), una vita spesa al seguito dei rossoneri su tutti i campi. Fondatore negli anni '70 del Lucchese club di Altopascio, la Lucchese è stata la sua grande passione che ha coltivato sino a pochi anni fa quanto per motivi di salute ha dovuto smettere di seguirla. I funerali si terranno nella chiesa di Altopascio martedì alle ore 15.
Ma c'è un'altra dipartita che fa dolore: è quella del dottor Paolo Galli, medico sociale rossonero per più campionati sotto la gestione Maestrelli, non aveva mai smesso di seguire le vicende della squadra. Colpito da una grave malattia negli anni scorsi aveva dovuto interrompere la professione di medico base apprezzato per la sua competenza e la sua grande umanità. Alle famiglie Andolfi e Galli le condoglianze della nostra redazione.
mercoledì, 7 gennaio 2026, 12:50
Si spengono in finale i sogni di gloria della Lucchese che all'Estraforum di Prato si arrende per 4-2 al San Giovanni. Prestazione gagliarda dei rossoneri che per grandi tratti della partita tengono testa alla corrazzata biancoblù, costruita per vincere tutto in questa stagione
lunedì, 5 gennaio 2026, 13:06
All'Estreforum di Prato, i rossoneri battono ai calci di rigore la Vigor Fucecchio, al termine di una partita tirata e giocata a livelli alti da entrambe le squadre. In finale, prevista per il giorno della Befana, incontreranno San Giovanni
lunedì, 5 gennaio 2026, 08:38
Torna l'appuntamento (il primo del 2026) sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare del pari di Cerreto Guidi e dell'imminente scontro diretto con la Zenith Prato. Stasera, ore 19.05
sabato, 3 gennaio 2026, 12:44
La pausa natalizia è servita per ricaricare le batterie in vista di una seconda parte di stagione intensa e dove il margine d'errore dovrà essere ridotto al minimo.: domani sera alle ore 19, la Pantera sarà di scena al Palazzetto dello Sport di Prato contro la Vigor Fucecchio, nella...