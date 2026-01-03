Mondo Pantera



Doppio lutto in casa rossonera

mercoledì, 7 gennaio 2026, 10:55

Comincia con due addii pesanti il 2026 in casa rossonera. Nello scorso fine settimana sono infatti morti uno storico tifoso e un ex medico sociale della Lucchese. A Altopascio è deceduto Vittorio Andolfi, 79 anni (nella foto al centro con la sciarpa al collo), una vita spesa al seguito dei rossoneri su tutti i campi. Fondatore negli anni '70 del Lucchese club di Altopascio, la Lucchese è stata la sua grande passione che ha coltivato sino a pochi anni fa quanto per motivi di salute ha dovuto smettere di seguirla. I funerali si terranno nella chiesa di Altopascio martedì alle ore 15.

Ma c'è un'altra dipartita che fa dolore: è quella del dottor Paolo Galli, medico sociale rossonero per più campionati sotto la gestione Maestrelli, non aveva mai smesso di seguire le vicende della squadra. Colpito da una grave malattia negli anni scorsi aveva dovuto interrompere la professione di medico base apprezzato per la sua competenza e la sua grande umanità. Alle famiglie Andolfi e Galli le condoglianze della nostra redazione.