Futsal Lucchese, il sogno continua: battuta la Vigor, è la prima storica finale di Coppa Italia

lunedì, 5 gennaio 2026, 13:06

La Futsal Lucchese disputerà per la prima volta nella sua storia la finale regionale della Coppa Italia. All'Estreforum di Prato, i rossoneri battono ai calci di rigore la Vigor Fucecchio, al termine di una partita tirata e giocata a livelli alti da entrambe le squadre. La novità di rilievo per Garzelli è il recupero di Izouhar, out nell'ultimo match del 2025 vinto contro l'Atletico 2001.

L'avvio ricalca una partita a scacchi: un inizio di studio con poche azioni degne di nota e ritmi soporiferi. La Pantera lascia il pallino del gioco degli avversari, provando a sfruttare in ripartenza gli spazi lasciati dalla formazione fiorentina. Al 15', arriva il vantaggio del Fucecchio: schema su calcio d'angolo per Frediani, il quale dal limite dell'aria fa partire un tiro potente che si spegne sotto l'incrocio dei pali. I rossoneri chiudono in crescendo il primo tempo, sfiorando l'1-1 prima con Byaze e poi con Eramnazi.

La Lucchese affronta il secondo tempo con maggiore coraggio e scaltrezza. Approccio impeccabile della Pantera che in tre minuti ribalta il match, prima con il pallonetto di Rovella e poi con l'azione cost-to-cost di Santelli, che da pochi passi non lascia scampo a Campinotti. Il pareggio della Vigor con Qevani non disunisce la Lucchese che a 10'' dalla fine colpisce il palo interno con Byaze. L'equilibrio regge per tutti i tempi supplementari e la semifinale si trascina così alla lotteria dei rigori, ed è qui che sale in cattedra Ait Laamiri. L'estremo difensore diventa l'eroe di giornata: Il classe 1996 neutralizza ben tre penalty, certificando il successo della Lucchese. Domani 6 gennaio alle 20:30, sempre all'Estraforum di Prato, i rossoneri affronteranno nella finalissima il San Giovanni.

Futsal Lucchese-Vigor Fucecchio 2-2 (3-5 d.c.r)

Marcatori: Frediani (VF), Rovella (L), Santelli (L) Qevani (VF)

Vigor Fucecchio:Campinotti, Cerchiari, Minneci, Cripezzi, D'Alcamo, Magini L., Magini G., Zito, Frediani, Qevani, Moscatelli, Bertocci. All:Perretta

Lucchese:Ait Laamiri, Dovichi; Unti, Eramnazi, Catania, Izouhar, Santelli, Byaze, Ben Feddoul, Stefanini, Rovella, El Bassraoui. Allenatore: Riccardo Garzelli