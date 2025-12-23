Futsal Lucchese, il sogno continua: battuta la Vigor, è la prima storica finale di Coppa Italia

Mondo Pantera
lunedì, 5 gennaio 2026, 13:06
La Futsal Lucchese disputerà per la prima volta nella sua storia la finale regionale della Coppa Italia. All'Estreforum di Prato, i rossoneri battono ai calci di rigore la Vigor Fucecchio, al termine di una partita tirata e giocata a livelli alti da entrambe le squadre. La novità di rilievo per Garzelli è il recupero di Izouhar, out nell'ultimo match del 2025 vinto contro l'Atletico 2001.
L'avvio ricalca una partita a scacchi: un inizio di studio con poche azioni degne di nota e ritmi soporiferi. La Pantera lascia il pallino del gioco degli avversari, provando a sfruttare in ripartenza gli spazi lasciati dalla formazione fiorentina. Al 15', arriva il vantaggio del Fucecchio: schema su calcio d'angolo per Frediani, il quale dal limite dell'aria fa partire un tiro potente che si spegne sotto l'incrocio dei pali. I rossoneri chiudono in crescendo il primo tempo, sfiorando l'1-1 prima con Byaze e poi con Eramnazi.
La Lucchese affronta il secondo tempo con maggiore coraggio e scaltrezza. Approccio impeccabile della Pantera che in tre minuti ribalta il match, prima con il pallonetto di Rovella e poi con l'azione cost-to-cost di Santelli, che da pochi passi non lascia scampo a Campinotti. Il pareggio della Vigor con Qevani non disunisce la Lucchese che a 10'' dalla fine colpisce il palo interno con Byaze. L'equilibrio regge per tutti i tempi supplementari e la semifinale si trascina così alla lotteria dei rigori, ed è qui che sale in cattedra Ait Laamiri. L'estremo difensore diventa l'eroe di giornata: Il classe 1996 neutralizza ben tre penalty, certificando il successo della Lucchese. Domani 6 gennaio alle 20:30, sempre all'Estraforum di Prato, i rossoneri affronteranno nella finalissima il San Giovanni.
Futsal Lucchese-Vigor Fucecchio 2-2 (3-5 d.c.r)
Marcatori: Frediani (VF), Rovella (L), Santelli (L) Qevani (VF)
Vigor Fucecchio:Campinotti, Cerchiari, Minneci, Cripezzi, D'Alcamo, Magini L., Magini G., Zito, Frediani, Qevani, Moscatelli, Bertocci. All:Perretta
Lucchese:Ait Laamiri, Dovichi; Unti, Eramnazi, Catania, Izouhar, Santelli, Byaze, Ben Feddoul, Stefanini, Rovella, El Bassraoui. Allenatore: Riccardo Garzelli
lunedì, 5 gennaio 2026, 08:38
Torna l'appuntamento (il primo del 2026) sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare del pari di Cerreto Guidi e dell'imminente scontro diretto con la Zenith Prato. Stasera, ore 19.05
sabato, 3 gennaio 2026, 12:44
La pausa natalizia è servita per ricaricare le batterie in vista di una seconda parte di stagione intensa e dove il margine d'errore dovrà essere ridotto al minimo.: domani sera alle ore 19, la Pantera sarà di scena al Palazzetto dello Sport di Prato contro la Vigor Fucecchio, nella...
giovedì, 25 dicembre 2025, 10:11
Non potevano mancare l'appuntamento nemmeno per festeggiare il Natale: ecco lo scambio di auguri natalizi 2025, con panettone, pandoro e brindisi con spumante, tra i soci del club "Muro del Pianto" presso la storica "sede sociale" ovvero gli scalini dello Stadio
martedì, 23 dicembre 2025, 09:47
Alla fine del girone di andata, l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, vede in testa Riad, seguito da Santeramo e Bartolotta: la lotta è ancora aperta