Futsal Lucchese, scocca l'ora della Coppa Italia: semifinale storica contro la Vigor Fucecchio

sabato, 3 gennaio 2026, 12:44

La Futsal Lucchese inaugura il nuovo anno con un appuntamento storico e di grande blasone. La pausa natalizia è servita per ricaricare le batterie in vista di una seconda parte di stagione intensa e dove il margine d'errore dovrà essere ridotto al minimo. Domani sera alle ore 19, la Pantera sarà di scena al Palazzetto dello Sport di Prato contro la Vigor Fucecchio, nella semifinale della Coppa Italia Regionale.

Rispetto al campionato, dove non sono mancate le difficoltà, in Coppa Italia la Lucchese ha portato a casa vittorie convincenti, grazie anche a prestazioni di alto livello: "Siamo fiduciosi in vista della partita di domani sera – ha esordito mister Garzelli – affronteremo una squadra contro la quale in campionato abbiamo perso meritatamente. Essendo una semifinale in gara secca, oltre alla bravura conteranno tanto anche i nervi e la lucidità nel gestire tutti i momenti della gara, soprattutto quelli difficili. Il campo ci dirà quale tra le due compagini meriterà di andare in finale".

In Serie C1, grazie al successo contro il Monsummano, la Vigor Fucecchio ha chiuso il 2025 al terzo posto in classifica, in piena zona playoff. Nel parte finale del girone d'andata, i vigoriani hanno ottenuto 13 punti in 5 partite, con l'ultima sconfitta datata 14 novembre, contro la corazzata San Giovanni. In Coppa Italia invece, la formazione di mister Perretta ha vinto contro Virtus Poggibonsi, Sangiovannese e La Sorba Casciano, eliminando ai quarti di finale la Midland. Il trascinatore indiscusso è il classe 2004 Aldo Qevani, autore di 27 reti tra Serie C1 e Coppa Italia.

Se al termine dei tempi regolamentari persistesse parità si procederà ad effettuare due tempi supplementari di 5' ciascuno. In caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore. In caso di successo la Futsal Lucchese, sempre al Palazzetto dello Sport di Prato, affronterà martedì 6 gennaio in finale la vincente della sfida tra Cus Pisa e San Giovanni.