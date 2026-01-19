Mondo Pantera



Gazzettino d'argento, Riad in fuga

martedì, 27 gennaio 2026, 08:18

L'attaccante rossonero Riad inizia a fare il vuoto nella classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione. Riad, grazie alle due prestazioni con Belvedere e Viareggio, ha staccato il secondo in classifica Santeramo: il primo è a un voto medio pari a 6,48, il secondo è a 6,28. Terzo, resiste Bartolotta a 6,19 che vede però farsi sotto Milan e Pupeschi a 6,17 e Xeka a 6,15.

Buono l'impatto dei due nuovi, Fedato e Tosi, che per ora ottengono un voto medio rispettivamente di 6,83 3 6,42 ma nessuno dei due può ambire al trofeo visto che non avranno a fine campionato un numero di gare pari almeno alla metà più una.Migliore in campo contro il Viareggio è stato il solito Riad con un voto pari a 7,50.

La diciannovesima edizione del trofeo ha confermato il regolamento dello scorso campionato: al premio concorrono solo i rossoneri che hanno terminato la stagione con la maglia della Lucchese. Ed è restato naturalmente in vigore anche il numero minimo di partite della stagione regolare, ovvero la metà più una, quest'anno dunque la soglia minima è fissata in 18 presenze, non contando eventuali play off e play out. Per verificare tutti i voti basta cliccare sulla rubrica "Promossi e bocciati".

La speciale classifica di "Promossi e bocciati" che determina la classifica del Gazzettino d'argento, relativa al rendimento dei rossoneri, è stata stilata in base ai voti assegnati ogni singola giornata da: Gazzetta Lucchese, Il Tirreno, La Nazione, (i quotidiani nazionali non riportano voti). Nella scorsa stagione, a vincere era stato Edoardo Saporiti che aveva battuto sul finale Simone Magnaghi e Alessandro Selvini.

In passato, il premio, prima di Saporiti, era stato vinto da: Rizzo Pinna, Tiritiello, Belloni, Bianchi, Coletta, Falcone, Fanucchi, Forte, Terrani, Mingazzini, Tarantino, Casapieri, Tosto, Marotta, Biggi, Pera e Masini.