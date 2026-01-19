Gazzettino d'argento, Riad in fuga

Mondo Pantera
martedì, 27 gennaio 2026, 08:18
L'attaccante rossonero Riad inizia a fare il vuoto nella classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione. Riad, grazie alle due prestazioni con Belvedere e Viareggio, ha staccato il secondo in classifica Santeramo: il primo è a un voto medio pari a 6,48, il secondo è a 6,28. Terzo, resiste Bartolotta a 6,19 che vede però farsi sotto Milan e Pupeschi a 6,17 e Xeka a 6,15.
Buono l'impatto dei due nuovi, Fedato e Tosi, che per ora ottengono un voto medio rispettivamente di 6,83 3 6,42 ma nessuno dei due può ambire al trofeo visto che non avranno a fine campionato un numero di gare pari almeno alla metà più una.Migliore in campo contro il Viareggio è stato il solito Riad con un voto pari a 7,50.
La diciannovesima edizione del trofeo ha confermato il regolamento dello scorso campionato: al premio concorrono solo i rossoneri che hanno terminato la stagione con la maglia della Lucchese. Ed è restato naturalmente in vigore anche il numero minimo di partite della stagione regolare, ovvero la metà più una, quest'anno dunque la soglia minima è fissata in 18 presenze, non contando eventuali play off e play out. Per verificare tutti i voti basta cliccare sulla rubrica "Promossi e bocciati".
La speciale classifica di "Promossi e bocciati" che determina la classifica del Gazzettino d'argento, relativa al rendimento dei rossoneri, è stata stilata in base ai voti assegnati ogni singola giornata da: Gazzetta Lucchese, Il Tirreno, La Nazione, (i quotidiani nazionali non riportano voti). Nella scorsa stagione, a vincere era stato Edoardo Saporiti che aveva battuto sul finale Simone Magnaghi e Alessandro Selvini.
In passato, il premio, prima di Saporiti, era stato vinto da: Rizzo Pinna, Tiritiello, Belloni, Bianchi, Coletta, Falcone, Fanucchi, Forte, Terrani, Mingazzini, Tarantino, Casapieri, Tosto, Marotta, Biggi, Pera e Masini.
lunedì, 26 gennaio 2026, 08:32
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per riparlare della bella e importante vittoria dei rossoneri icontro il Viareggio che ha regalato il primo posto solitario in classifica agli uomini di mister Pirozzi
sabato, 24 gennaio 2026, 14:31
Tanti tifosi hanno accolto una rappresentanza della squadra e i massimi dirigenti della società al Museo Rossonero questa mattina. Si trattava di un incontro organizzato da Lucca United alla vigilia di Lucchese-Viareggio per condividere un momento di comunanza e sostegno.
giovedì, 22 gennaio 2026, 15:08
E' attiva la prevendita dei tagliandi per Lucchese–Viareggio, gara valida per la 23ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana, in programma alle ore 14:30 di domenica prossima al Porta Elisa. Ecco i prezzi e gli orari del botteghino
lunedì, 19 gennaio 2026, 15:45
Definita la disposizione dei settori allo stadio Zecchini di Grosseto che mercoledì pomeriggio alla 14,30 ospiterà Belvedere-Lucchese. Per i tifosi rossoneri sono riservati i settori Curva Sud e Tribuna Laterale Nord. I prezzi e come arrivare