La Lucchese fa visita al Museo Rossonero

Mondo Pantera
sabato, 24 gennaio 2026, 14:31
Tanti tifosi hanno accolto una rappresentanza della squadra e i massimi dirigenti della società al Museo Rossonero questa mattina. Si trattava di un incontro organizzato da Lucca United alla vigilia di Lucchese-Viareggio per condividere un momento di comunanza e sostegno.
Con il patron Brunori e il direttore generale Gianni si sono presentati molti dei rossoneri che avevano concluso da poco l'allenamento di rifinitura. Presente anche l'assessore allo Sport Fabio Barsanti e una rappresentanza di tifosi belgi (del Mons) e olandesi (dell'Almere) che domani saranno sugli spalti insieme ai supporter rossoneri.
giovedì, 22 gennaio 2026, 15:08
E' attiva la prevendita dei tagliandi per Lucchese–Viareggio, gara valida per la 23ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana, in programma alle ore 14:30 di domenica prossima al Porta Elisa. Ecco i prezzi e gli orari del botteghino
lunedì, 19 gennaio 2026, 15:45
Definita la disposizione dei settori allo stadio Zecchini di Grosseto che mercoledì pomeriggio alla 14,30 ospiterà Belvedere-Lucchese. Per i tifosi rossoneri sono riservati i settori Curva Sud e Tribuna Laterale Nord. I prezzi e come arrivare
lunedì, 19 gennaio 2026, 07:07
Torna (ore 19.05) l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per riparlare della seconda vittoria consecutiva dei rossoneri in vista dei due scontri diretti in pochi giorni ma anche dei tre nuovi rinforzi messi a disposizione di mister Pirozzi
giovedì, 15 gennaio 2026, 17:35
La Lucchese Calcio comunica che da venerdì pomeriggio sarà attiva la prevendita dei biglietti per Lucchese–Real Forte Querceta, gara valida per la 21ª giornata del campionato di Eccellenza in programma domenica prossima al Porta Elisa con inizio alle 14,30. Gli orari del botteghino e i prezzi