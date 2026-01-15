Mondo Pantera



La Lucchese fa visita al Museo Rossonero

sabato, 24 gennaio 2026, 14:31

Tanti tifosi hanno accolto una rappresentanza della squadra e i massimi dirigenti della società al Museo Rossonero questa mattina. Si trattava di un incontro organizzato da Lucca United alla vigilia di Lucchese-Viareggio per condividere un momento di comunanza e sostegno.

Con il patron Brunori e il direttore generale Gianni si sono presentati molti dei rossoneri che avevano concluso da poco l'allenamento di rifinitura. Presente anche l'assessore allo Sport Fabio Barsanti e una rappresentanza di tifosi belgi (del Mons) e olandesi (dell'Almere) che domani saranno sugli spalti insieme ai supporter rossoneri.