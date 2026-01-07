Lucchese-Real Forte, biglietti in vendita

Mondo Pantera
giovedì, 15 gennaio 2026, 17:35
La Lucchese Calcio comunica che da venerdì pomeriggio (domani) sarà attiva la prevendita dei biglietti per Lucchese–Real Forte Querceta, gara valida per la 21ª giornata del campionato di Eccellenza in programma domenica prossima al Porta Elisa con inizio alle 14,30.
Ecco i prezzi: GRADINATA: intero: 15 euro, ridotto 15–25 anni / Over 70 10 euro, ridotto donne / 8–14 anni: 7 euro; CURVA OVEST: intero: 10 euro, ridotto 15–25 anni / Over 70 7 euro, ridotto donne / 8–14 anni 6 euro; TRIBUNA LATERALE: intero: 25 euro, ridotto 15–25 anni / Over 70 20 euro, ridotto donne / 8–14 anni 13 euro.
I tagliandi sono acquistabili: online su: www.go2.it oppure a Lucca Carta – Porcari e al Lucchese Point del Porta Elisa con i seguenti orari: venerdì: 15:30–19:30, sabato: 15:30–19:30, domenica: dalle 10 fino a inizio gara.
lunedì, 12 gennaio 2026, 09:09
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per riparlare del ritorno alla vittoria dei rossoneri che con la Pro Livorno colgono tre punti molto importanti
venerdì, 9 gennaio 2026, 14:28
Fin dalla sua nascita, la Futsal Lucchese porta avanti un progetto denominato "Futsal4all", finalizzato all'inclusione sociale, coinvolgendo ragazzi e ragazze. L'obiettivo è creare un ambiente dove tutti possano godere dei benefici dello sport, superare le barriere e sviluppare il proprio potenziale
venerdì, 9 gennaio 2026, 08:46
Il capitano rossonero Santeramo accorcia la distanza con il primo in classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione. Terzo Bartolotta
mercoledì, 7 gennaio 2026, 12:50
Si spengono in finale i sogni di gloria della Lucchese che all'Estraforum di Prato si arrende per 4-2 al San Giovanni. Prestazione gagliarda dei rossoneri che per grandi tratti della partita tengono testa alla corrazzata biancoblù, costruita per vincere tutto in questa stagione