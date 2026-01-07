Lucchese-Real Forte, biglietti in vendita

Altri articoli in Mondo Pantera

lunedì, 12 gennaio 2026, 09:09

Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per riparlare del ritorno alla vittoria dei rossoneri che con la Pro Livorno colgono tre punti molto importanti

venerdì, 9 gennaio 2026, 14:28

Fin dalla sua nascita, la Futsal Lucchese porta avanti un progetto denominato "Futsal4all", finalizzato all'inclusione sociale, coinvolgendo ragazzi e ragazze. L'obiettivo è creare un ambiente dove tutti possano godere dei benefici dello sport, superare le barriere e sviluppare il proprio potenziale

venerdì, 9 gennaio 2026, 08:46

Il capitano rossonero Santeramo accorcia la distanza con il primo in classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione. Terzo Bartolotta

mercoledì, 7 gennaio 2026, 12:50

Si spengono in finale i sogni di gloria della Lucchese che all'Estraforum di Prato si arrende per 4-2 al San Giovanni. Prestazione gagliarda dei rossoneri che per grandi tratti della partita tengono testa alla corrazzata biancoblù, costruita per vincere tutto in questa stagione