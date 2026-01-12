Mondo Pantera



Lucchese-Viareggio, biglietti in vendita

giovedì, 22 gennaio 2026, 15:08

La Lucchese comunica che da giovedì 22 gennaio è attiva la prevendita dei tagliandi per Lucchese–Viareggio, gara valida per la 23ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana, in programma domenica prossima alle ore 14:30 al Porta Elisa.

Ecco i prezzi: Gradinata: 15 euro intero; 10 euro, ridotto 15–25 anni e over 70; 7 euro donne e 8–14 anni. Curva Ovest: 10 euro intero, 7 euro ridotto 15-25 anni e over 70, 6 euro donne e 8-14 anni. Tribuna laterale: 25 euro intero, 20 euro ridotto 15–25 anni e Over 70, 13 euro ridotto donne e 8–14 anni.

I biglietti, che sono nominativi, sono acquistabili presso: Lucca Carta – Porcari e il Lucchese Point dello stadio Porta Elisa con i seguenti orari: giovedì: 15:30-19:30, venerdì: 15:30–19:30, sabato: 15:30–19:30, domenica: dalle 10 fino a inizio gara.