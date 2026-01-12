Lucchese-Viareggio, biglietti in vendita

Mondo Pantera
giovedì, 22 gennaio 2026, 15:08
La Lucchese comunica che da giovedì 22 gennaio è attiva la prevendita dei tagliandi per Lucchese–Viareggio, gara valida per la 23ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana, in programma domenica prossima alle ore 14:30 al Porta Elisa.
Ecco i prezzi: Gradinata: 15 euro intero; 10 euro, ridotto 15–25 anni e over 70; 7 euro donne e 8–14 anni. Curva Ovest: 10 euro intero, 7 euro ridotto 15-25 anni e over 70, 6 euro donne e 8-14 anni. Tribuna laterale: 25 euro intero, 20 euro ridotto 15–25 anni e Over 70, 13 euro ridotto donne e 8–14 anni.
I biglietti, che sono nominativi, sono acquistabili presso: Lucca Carta – Porcari e il Lucchese Point dello stadio Porta Elisa con i seguenti orari: giovedì: 15:30-19:30, venerdì: 15:30–19:30, sabato: 15:30–19:30, domenica: dalle 10 fino a inizio gara.
lunedì, 19 gennaio 2026, 15:45
Definita la disposizione dei settori allo stadio Zecchini di Grosseto che mercoledì pomeriggio alla 14,30 ospiterà Belvedere-Lucchese. Per i tifosi rossoneri sono riservati i settori Curva Sud e Tribuna Laterale Nord. I prezzi e come arrivare
lunedì, 19 gennaio 2026, 07:07
Torna (ore 19.05) l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per riparlare della seconda vittoria consecutiva dei rossoneri in vista dei due scontri diretti in pochi giorni ma anche dei tre nuovi rinforzi messi a disposizione di mister Pirozzi
giovedì, 15 gennaio 2026, 17:35
La Lucchese Calcio comunica che da venerdì pomeriggio sarà attiva la prevendita dei biglietti per Lucchese–Real Forte Querceta, gara valida per la 21ª giornata del campionato di Eccellenza in programma domenica prossima al Porta Elisa con inizio alle 14,30. Gli orari del botteghino e i prezzi
lunedì, 12 gennaio 2026, 09:09
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per riparlare del ritorno alla vittoria dei rossoneri che con la Pro Livorno colgono tre punti molto importanti