Sfuma in finale il sogno Coppa Italia della Futsal Lucchese

mercoledì, 7 gennaio 2026, 10:55

Comincia con due addii pesanti il 2026 in casa rossonera: nello scorso fine settimana sono infatti morti uno storico tifoso e un ex medico sociale della Lucchese. A Altopascio è deceduto Vittorio Andolfi, fondatore del Lucchese club di Altopascio; a Lucca il dottor Paolo Galli, apprezzato medico di base per...

lunedì, 5 gennaio 2026, 13:06

All'Estreforum di Prato, i rossoneri battono ai calci di rigore la Vigor Fucecchio, al termine di una partita tirata e giocata a livelli alti da entrambe le squadre. In finale, prevista per il giorno della Befana, incontreranno San Giovanni

lunedì, 5 gennaio 2026, 08:38

Torna l'appuntamento (il primo del 2026) sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare del pari di Cerreto Guidi e dell'imminente scontro diretto con la Zenith Prato. Stasera, ore 19.05

sabato, 3 gennaio 2026, 12:44

La pausa natalizia è servita per ricaricare le batterie in vista di una seconda parte di stagione intensa e dove il margine d'errore dovrà essere ridotto al minimo.: domani sera alle ore 19, la Pantera sarà di scena al Palazzetto dello Sport di Prato contro la Vigor Fucecchio, nella...