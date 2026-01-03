Sfuma in finale il sogno Coppa Italia della Futsal Lucchese

Mondo Pantera
mercoledì, 7 gennaio 2026, 12:50
Si spengono in finale i sogni di gloria della Lucchese che all'Estraforum di Prato si arrende per 4-2 al San Giovanni. Prestazione gagliarda dei rossoneri che per grandi tratti della partita tengono testa alla corrazzata biancoblù, costruita per vincere tutto in questa stagione. Seconda gara in due giorni per la Pantera, con Garzelli che conferma il rooster che in semifinale ha sconfitto ai rigori la Vigor Fucecchio.
Inizio contratto e eccessivamente attendista della Lucchese, che dopo nove secondi dall'inizio della partita subisce il gol dello svantaggio. I valdarnesi, che devono fare a meno per squalifica del portiere, nonché regista difensivo Paludo, cercano così di assumere il pallino del gioco. Nel finale di primo tempo, dopo i gol di Battagliotti e Zago, la Lucchese abbandona i timori iniziali, costruendo diverse palle gol. Il sigillo di Izouhar e la rete a 5'' secondi dalla sirena di El Bassraoui consentono alla Pantera di andare al riposo con un solo gol di scarto.
I rossoneri disputano un secondo tempo coraggioso, giocando alla pari contro il San Giovanni, sorprendentemente in difficoltà in fase difensiva. I biancoblù falliscono in diverse occasioni la rete del definitivo ko, dovendo fare i conti nel finale con una Lucchese molto offensiva. A 30'' dalla fine, Bamundo nega a Rovella il gol che avrebbe portato la partita ai tempi supplementari. Nel capovolgimento di fronte, Righesci sigla il 4-2 finale, mettendo la firma sulla seconda Coppa Italia consecutiva del San Giovanni. Sconfitta a testa altissima per la formazione di Garzelli, che venerdì sera sarà di scena sul campo della Vigor Fucecchio per la 18^giornata del campionato di Serie C1.
Futsal Lucchese 2-4 San Giovanni
Marcatori: 2 Battagliotti (SG), Izouhar (L), Zago (SG), El Bassraoui (L), Righeschi (SG)
Futsal Lucchese: Ait Laamiri, Unti, Eramnazi, Izouhar, Santelli, Byaze, Stefanini, Rovella, Ben Feddoul, Dovichi. All: Garzelli
San Giovanni: Bamundo, Beraldi, Bonato, Picchiarelli, Romano, Napolitano, Righeschi, Zago, Pucci, Battagliotti, Marzielli. All: Mainò/Busato
mercoledì, 7 gennaio 2026, 10:55
Comincia con due addii pesanti il 2026 in casa rossonera: nello scorso fine settimana sono infatti morti uno storico tifoso e un ex medico sociale della Lucchese. A Altopascio è deceduto Vittorio Andolfi, fondatore del Lucchese club di Altopascio; a Lucca il dottor Paolo Galli, apprezzato medico di base per...
lunedì, 5 gennaio 2026, 13:06
All'Estreforum di Prato, i rossoneri battono ai calci di rigore la Vigor Fucecchio, al termine di una partita tirata e giocata a livelli alti da entrambe le squadre. In finale, prevista per il giorno della Befana, incontreranno San Giovanni
lunedì, 5 gennaio 2026, 08:38
Torna l'appuntamento (il primo del 2026) sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare del pari di Cerreto Guidi e dell'imminente scontro diretto con la Zenith Prato. Stasera, ore 19.05
sabato, 3 gennaio 2026, 12:44
La pausa natalizia è servita per ricaricare le batterie in vista di una seconda parte di stagione intensa e dove il margine d'errore dovrà essere ridotto al minimo.: domani sera alle ore 19, la Pantera sarà di scena al Palazzetto dello Sport di Prato contro la Vigor Fucecchio, nella...