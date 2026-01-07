Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Mondo Pantera
lunedì, 12 gennaio 2026, 09:09
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per riparlare del ritorno alla vittoria dei rossoneri che con la Pro Livorno colgono tre punti molto importanti.
Da questa stagione, la trasmissione sarà visibile anche sui canali di Retemia che trasmette le partite della squadra di mister Pirozzi. L'orario e il giorno sono sempre i soliti: lunedì, ore 19,05. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.
Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Fabrizio Vincenti. Spazio dunque alle vicende rossonere: lunedì alle ⏰19.05: non mancate!
venerdì, 9 gennaio 2026, 14:28
Fin dalla sua nascita, la Futsal Lucchese porta avanti un progetto denominato "Futsal4all", finalizzato all'inclusione sociale, coinvolgendo ragazzi e ragazze. L'obiettivo è creare un ambiente dove tutti possano godere dei benefici dello sport, superare le barriere e sviluppare il proprio potenziale
venerdì, 9 gennaio 2026, 08:46
Il capitano rossonero Santeramo accorcia la distanza con il primo in classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione. Terzo Bartolotta
mercoledì, 7 gennaio 2026, 12:50
Si spengono in finale i sogni di gloria della Lucchese che all'Estraforum di Prato si arrende per 4-2 al San Giovanni. Prestazione gagliarda dei rossoneri che per grandi tratti della partita tengono testa alla corrazzata biancoblù, costruita per vincere tutto in questa stagione
mercoledì, 7 gennaio 2026, 10:55
Comincia con due addii pesanti il 2026 in casa rossonera: nello scorso fine settimana sono infatti morti uno storico tifoso e un ex medico sociale della Lucchese. A Altopascio è deceduto Vittorio Andolfi, fondatore del Lucchese club di Altopascio; a Lucca il dottor Paolo Galli, apprezzato medico di base per...