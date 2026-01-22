Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Mondo Pantera
lunedì, 2 febbraio 2026, 09:00
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per riparlare importantissima vittoria dei rossoneri a Castelnuovo che ha consentito di allungare in classifica per i passi falsi delle dirette concorrenti.
Da questa stagione, la trasmissione sarà visibile anche sui canali di Retemia che trasmette le partite della squadra rossonera. L'orario e il giorno sono sempre i soliti: lunedì, ore 19,05. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.
Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Fabrizio Vincenti. Spazio dunque alle vicende rossonere: lunedì alle ⏰19.05: non mancate!
martedì, 27 gennaio 2026, 08:18
L'attaccante rossonero inizia a fare il vuoto nella classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, prendendo margine sul secondo e terzo rispettivamente Santeramo e Bartolotta
lunedì, 26 gennaio 2026, 08:32
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per riparlare della bella e importante vittoria dei rossoneri icontro il Viareggio che ha regalato il primo posto solitario in classifica agli uomini di mister Pirozzi
sabato, 24 gennaio 2026, 14:31
Tanti tifosi hanno accolto una rappresentanza della squadra e i massimi dirigenti della società al Museo Rossonero questa mattina. Si trattava di un incontro organizzato da Lucca United alla vigilia di Lucchese-Viareggio per condividere un momento di comunanza e sostegno.
giovedì, 22 gennaio 2026, 15:08
E' attiva la prevendita dei tagliandi per Lucchese–Viareggio, gara valida per la 23ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana, in programma alle ore 14:30 di domenica prossima al Porta Elisa. Ecco i prezzi e gli orari del botteghino