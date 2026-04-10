Mondo Pantera



Rassegna stampa, la Lucchese torna protagonista

lunedì, 13 aprile 2026, 12:21

La Lucchese torna a guadagnarsi le prime pagine dei giornali. La meritata promozione di ieri ha generato molta attenzione anche nel mondo dei media. I quotidiani locali Il Tirreno e La Nazione hanno dedicato ampi servizi all'impresa dei ragazzi di mister Pirozzi e le stesse locandine fuori dalle edicole sono interamente dedicate ai rossoneri.

Il Tirreno titola: "Lucchese, festa in piazza con progetti ambiziosi per pensare in grande. Diverte lo show del terzino Lorenzini emulo di Pantani che imita le voci del mister, del vice Fracassi e di Piazze". E ancora: "Fedato gol decisivo 14 anni dopo la prima vittoria in Eccellenza". Brunori: "Ora ci D...ivertiamo e nel mirino d'è la Supercoppa. La sfida con la Rondinella che ha vinto nel girone B per mettere in bacheca un nuovo trofeo stagionale". L'elogio di Favarin: "Complimenti al club". "Il supertifoso Sereni in carrozza con il bandierone rossonero diventa l'attrazione dei turisti", "Il sindaco Pardini e il vice Barsanti felici in tribuna".

Tanto spazio anche su La Nazione che titola: "Lucchese-Perignano: l'apoteosi. Due graffi e la Pantera vola in D. Il rigore di Fedato, dopo un gol annullato a Piazze per off-side e la rete di Lorenzini valgono la promozione". Pirozzi: "Ho realizzato un sogno". Brunori: "Vittoria di tutti, dell'umiltà, della città". E ancora: "Una prestazione generale all'altezza". I tifosi: "Grande gioia e ora non fermiamoci". "La Pantera come Sinner: umile e micidiale", un traguardo figlio della cultura del lavoro".