Rassegna stampa, la Lucchese torna protagonista

Mondo Pantera
lunedì, 13 aprile 2026, 12:21
La Lucchese torna a guadagnarsi le prime pagine dei giornali. La meritata promozione di ieri ha generato molta attenzione anche nel mondo dei media. I quotidiani locali Il Tirreno e La Nazione hanno dedicato ampi servizi all'impresa dei ragazzi di mister Pirozzi e le stesse locandine fuori dalle edicole sono interamente dedicate ai rossoneri.
Il Tirreno titola: "Lucchese, festa in piazza con progetti ambiziosi per pensare in grande. Diverte lo show del terzino Lorenzini emulo di Pantani che imita le voci del mister, del vice Fracassi e di Piazze". E ancora: "Fedato gol decisivo 14 anni dopo la prima vittoria in Eccellenza". Brunori: "Ora ci D...ivertiamo e nel mirino d'è la Supercoppa. La sfida con la Rondinella che ha vinto nel girone B per mettere in bacheca un nuovo trofeo stagionale". L'elogio di Favarin: "Complimenti al club". "Il supertifoso Sereni in carrozza con il bandierone rossonero diventa l'attrazione dei turisti", "Il sindaco Pardini e il vice Barsanti felici in tribuna".
Tanto spazio anche su La Nazione che titola: "Lucchese-Perignano: l'apoteosi. Due graffi e la Pantera vola in D. Il rigore di Fedato, dopo un gol annullato a Piazze per off-side e la rete di Lorenzini valgono la promozione". Pirozzi: "Ho realizzato un sogno". Brunori: "Vittoria di tutti, dell'umiltà, della città". E ancora: "Una prestazione generale all'altezza". I tifosi: "Grande gioia e ora non fermiamoci". "La Pantera come Sinner: umile e micidiale", un traguardo figlio della cultura del lavoro".
lunedì, 13 aprile 2026, 09:07
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online e sarà l'occasione per parlare della meritata promozione, finalmente matematica, dei rossoneri autori di un campionato da assoluti protagonisti
domenica, 12 aprile 2026, 17:01
Promozione e spettacolo al Porta Elisa con 3500 tifosi che hanno sostenuto i rossoneri sino alla vittoria finale. Tanta gente per un giorno finalmente di festa per la squadra della città, la città ritrovo l'orgoglio per la sua squadra. Splendida coreografia della Curva Ovest
sabato, 11 aprile 2026, 19:56
A stasera, il totale dei biglietti venduti è pari a 1850, a cui vanno aggiunti i circa 1000 abbonati per un totale di 2850. E ci sarà ancora domattina e sino all'inizio della gara per i ritardatari. Gli orari della domenica del botteghino
venerdì, 10 aprile 2026, 19:38
Anche oggi una coda ininterrotta al botteghino del Porta Elisa dopo i 300 di ieri, quasi 600 nella giornata di oggi. La possibilità che il Porta Elisa presenti un bel colpo d'occhio si fa di ora in ora sempre più concreta.