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Gazzettino d'argento, è lotta all'ultimo voto: saranno decisive le due gare finali

mercoledì, 15 aprile 2026, 08:51

A due giornate dalla fine, i giochi per il podio della classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, sono ancora aperti: dietro Riad, sono in tre per due posti con Santeramo, Pupeschi e Milan che è in recupero.

Riad è ancora primo con un voto medio pari a 6,48 e ormai è impossibile per gli inseguitori raggiungerlo. Decisamente più viva la lotta per la seconda posizione che vede ora tre giocatori in lotta: capitan Santeramo è a 6,28, ma alle sue spalle ci sono Pupeschi con 6,26 e Milan a 6,25. Poco più dietro Bartolotta a 6,21. E' davvero tutta da scrivere la classifica finale del podio di questa edizione e decideranno le ultime due gare in programma.

Contro il Perignano nella festa promozione, i migliori in campo a pari merito sono stati Lorenzini (7,37) e Fedato (7,17) con quest'ultimo che arriva in classifica generale a 6,32, virtualmente secondo, ma che non può ambire al trofeo visto che non avrà a fine campionato un numero di gare pari almeno alla metà più una.

La diciannovesima edizione del trofeo ha confermato il regolamento dello scorso campionato: al premio concorrono solo i rossoneri che hanno terminato la stagione con la maglia della Lucchese. Ed è restato naturalmente in vigore anche il numero minimo di partite della stagione regolare, ovvero la metà più una, quest'anno dunque la soglia minima è fissata in 18 presenze, non contando eventuali play off e play out. Per verificare tutti i voti basta cliccare sulla rubrica "Promossi e bocciati".

La speciale classifica di "Promossi e bocciati" che determina la classifica del Gazzettino d'argento, relativa al rendimento dei rossoneri, è stata stilata in base ai voti assegnati ogni singola giornata da: Gazzetta Lucchese, Il Tirreno, La Nazione, (i quotidiani nazionali non riportano voti). Nella scorsa stagione, a vincere era stato Edoardo Saporiti che aveva battuto sul finale Simone Magnaghi e Alessandro Selvini.

In passato, il premio, prima di Saporiti, era stato vinto da: Rizzo Pinna, Tiritiello, Belloni, Bianchi, Coletta, Falcone, Fanucchi, Forte, Terrani, Mingazzini, Tarantino, Casapieri, Tosto, Marotta, Biggi, Pera e Masini.