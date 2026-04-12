Gazzettino d'argento, è lotta all'ultimo voto: saranno decisive le due gare finali

Mondo Pantera
mercoledì, 15 aprile 2026, 08:51
A due giornate dalla fine, i giochi per il podio della classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, sono ancora aperti: dietro Riad, sono in tre per due posti con Santeramo, Pupeschi e Milan che è in recupero.
Riad è ancora primo con un voto medio pari a 6,48 e ormai è impossibile per gli inseguitori raggiungerlo. Decisamente più viva la lotta per la seconda posizione che vede ora tre giocatori in lotta: capitan Santeramo è a 6,28, ma alle sue spalle ci sono Pupeschi con 6,26 e Milan a 6,25. Poco più dietro Bartolotta a 6,21. E' davvero tutta da scrivere la classifica finale del podio di questa edizione e decideranno le ultime due gare in programma.
Contro il Perignano nella festa promozione, i migliori in campo a pari merito sono stati Lorenzini (7,37) e Fedato (7,17) con quest'ultimo che arriva in classifica generale a 6,32, virtualmente secondo, ma che non può ambire al trofeo visto che non avrà a fine campionato un numero di gare pari almeno alla metà più una.
La diciannovesima edizione del trofeo ha confermato il regolamento dello scorso campionato: al premio concorrono solo i rossoneri che hanno terminato la stagione con la maglia della Lucchese. Ed è restato naturalmente in vigore anche il numero minimo di partite della stagione regolare, ovvero la metà più una, quest'anno dunque la soglia minima è fissata in 18 presenze, non contando eventuali play off e play out. Per verificare tutti i voti basta cliccare sulla rubrica "Promossi e bocciati".
La speciale classifica di "Promossi e bocciati" che determina la classifica del Gazzettino d'argento, relativa al rendimento dei rossoneri, è stata stilata in base ai voti assegnati ogni singola giornata da: Gazzetta Lucchese, Il Tirreno, La Nazione, (i quotidiani nazionali non riportano voti). Nella scorsa stagione, a vincere era stato Edoardo Saporiti che aveva battuto sul finale Simone Magnaghi e Alessandro Selvini.
In passato, il premio, prima di Saporiti, era stato vinto da: Rizzo Pinna, Tiritiello, Belloni, Bianchi, Coletta, Falcone, Fanucchi, Forte, Terrani, Mingazzini, Tarantino, Casapieri, Tosto, Marotta, Biggi, Pera e Masini.
martedì, 14 aprile 2026, 11:36
Anche la Croce Verde di Lucca, che domenicalmente cura il servizio ambulanze al Porta Elisa, fa i complimenti ai rossoneri per la promozione attraverso un post sul proprio profilo Facebook: "Noi della Croce Verde di Lucca non potevamo che esplodere di gioia insieme a tutta la città"
lunedì, 13 aprile 2026, 12:21
La meritata promozione di ieri ha generato molta attenzione anche nel mondo dei media. I quotidiani locali Il Tirreno e La Nazione hanno dedicato ampi servizi all'impresa dei ragazzi di mister Pirozzi e le stesse locandine fuori dalle edicole sono interamente dedicate ai rossoneri
lunedì, 13 aprile 2026, 09:07
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online e sarà l'occasione per parlare della meritata promozione, finalmente matematica, dei rossoneri autori di un campionato da assoluti protagonisti
domenica, 12 aprile 2026, 17:01
Promozione e spettacolo al Porta Elisa con 3500 tifosi che hanno sostenuto i rossoneri sino alla vittoria finale. Tanta gente per un giorno finalmente di festa per la squadra della città, la città ritrovo l'orgoglio per la sua squadra. Splendida coreografia della Curva Ovest