Stasera la nuova puntata di Corner Corto

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lunedì, 13 aprile 2026, 12:21

La meritata promozione di ieri ha generato molta attenzione anche nel mondo dei media. I quotidiani locali Il Tirreno e La Nazione hanno dedicato ampi servizi all'impresa dei ragazzi di mister Pirozzi e le stesse locandine fuori dalle edicole sono interamente dedicate ai rossoneri

domenica, 12 aprile 2026, 17:01

Promozione e spettacolo al Porta Elisa con 3500 tifosi che hanno sostenuto i rossoneri sino alla vittoria finale. Tanta gente per un giorno finalmente di festa per la squadra della città, la città ritrovo l'orgoglio per la sua squadra. Splendida coreografia della Curva Ovest

sabato, 11 aprile 2026, 19:56

A stasera, il totale dei biglietti venduti è pari a 1850, a cui vanno aggiunti i circa 1000 abbonati per un totale di 2850. E ci sarà ancora domattina e sino all'inizio della gara per i ritardatari. Gli orari della domenica del botteghino

venerdì, 10 aprile 2026, 19:38

Anche oggi una coda ininterrotta al botteghino del Porta Elisa dopo i 300 di ieri, quasi 600 nella giornata di oggi. La possibilità che il Porta Elisa presenti un bel colpo d'occhio si fa di ora in ora sempre più concreta.