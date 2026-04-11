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Croce Verde Lucca: "Orgoglio rossonero e cuore verde! Grandissimi ragazzi!"

martedì, 14 aprile 2026, 11:36

Anche la Croce Verde di Lucca, che domenicalmente cura il servizio ambulanze al Porta Elisa, fa i complimenti ai rossoneri per la promozione attraverso un post sul proprio profilo Facebook.

"Orgoglio rossonero e cuore verde! Grandissimi ragazzi! La Lucchese Calcio torna in Serie D e noi della Croce Verde di Lucca non potevamo che esplodere di gioia insieme a tutta la città. Una vittoria per 2 a 0 che profuma di rinascita e di futuro! Siamo fieri di essere stati al vostro fianco, domenica dopo domenica, a bordo campo. I nostri volontari sono sempre pronti a garantire la massima sicurezza durante le partite casalinghe allo Stadio Porta Elisa, perché ogni grande traguardo si raggiunge solo se ci si sente protetti e supportati Complimenti alla società, ai giocatori e a tutti i tifosi che non hanno mai smesso di crederci. Lucca festeggia, e noi siamo pronti ad essere lì con voi anche nella prossima categoria! FORZA LUCCHESE!