Croce Verde Lucca: "Orgoglio rossonero e cuore verde! Grandissimi ragazzi!"

Mondo Pantera
martedì, 14 aprile 2026, 11:36
Anche la Croce Verde di Lucca, che domenicalmente cura il servizio ambulanze al Porta Elisa, fa i complimenti ai rossoneri per la promozione attraverso un post sul proprio profilo Facebook.
"Orgoglio rossonero e cuore verde! Grandissimi ragazzi! La Lucchese Calcio torna in Serie D e noi della Croce Verde di Lucca non potevamo che esplodere di gioia insieme a tutta la città. Una vittoria per 2 a 0 che profuma di rinascita e di futuro! Siamo fieri di essere stati al vostro fianco, domenica dopo domenica, a bordo campo. I nostri volontari sono sempre pronti a garantire la massima sicurezza durante le partite casalinghe allo Stadio Porta Elisa, perché ogni grande traguardo si raggiunge solo se ci si sente protetti e supportati Complimenti alla società, ai giocatori e a tutti i tifosi che non hanno mai smesso di crederci. Lucca festeggia, e noi siamo pronti ad essere lì con voi anche nella prossima categoria! FORZA LUCCHESE!
lunedì, 13 aprile 2026, 12:21
La meritata promozione di ieri ha generato molta attenzione anche nel mondo dei media. I quotidiani locali Il Tirreno e La Nazione hanno dedicato ampi servizi all'impresa dei ragazzi di mister Pirozzi e le stesse locandine fuori dalle edicole sono interamente dedicate ai rossoneri
lunedì, 13 aprile 2026, 09:07
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online e sarà l'occasione per parlare della meritata promozione, finalmente matematica, dei rossoneri autori di un campionato da assoluti protagonisti
domenica, 12 aprile 2026, 17:01
Promozione e spettacolo al Porta Elisa con 3500 tifosi che hanno sostenuto i rossoneri sino alla vittoria finale. Tanta gente per un giorno finalmente di festa per la squadra della città, la città ritrovo l'orgoglio per la sua squadra. Splendida coreografia della Curva Ovest
sabato, 11 aprile 2026, 19:56
A stasera, il totale dei biglietti venduti è pari a 1850, a cui vanno aggiunti i circa 1000 abbonati per un totale di 2850. E ci sarà ancora domattina e sino all'inizio della gara per i ritardatari. Gli orari della domenica del botteghino