Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Mondo Pantera
lunedì, 26 gennaio 2026, 08:32
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per riparlare della bella e importante vittoria dei rossoneri icontro il Viareggio che ha regalato il primo posto solitario in classifica agli uomini di mister Pirozzi.
Da questa stagione, la trasmissione sarà visibile anche sui canali di Retemia che trasmette le partite della squadra rossonera. L'orario e il giorno sono sempre i soliti: lunedì, ore 19,05. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.
Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Fabrizio Vincenti. Spazio dunque alle vicende rossonere: lunedì alle ⏰19.05: non mancate!
sabato, 24 gennaio 2026, 14:31
Tanti tifosi hanno accolto una rappresentanza della squadra e i massimi dirigenti della società al Museo Rossonero questa mattina. Si trattava di un incontro organizzato da Lucca United alla vigilia di Lucchese-Viareggio per condividere un momento di comunanza e sostegno.
giovedì, 22 gennaio 2026, 15:08
E' attiva la prevendita dei tagliandi per Lucchese–Viareggio, gara valida per la 23ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana, in programma alle ore 14:30 di domenica prossima al Porta Elisa. Ecco i prezzi e gli orari del botteghino
lunedì, 19 gennaio 2026, 15:45
Definita la disposizione dei settori allo stadio Zecchini di Grosseto che mercoledì pomeriggio alla 14,30 ospiterà Belvedere-Lucchese. Per i tifosi rossoneri sono riservati i settori Curva Sud e Tribuna Laterale Nord. I prezzi e come arrivare
lunedì, 19 gennaio 2026, 07:07
