Mondo Pantera



Stasera la nuova puntata di Corner Corto

lunedì, 5 gennaio 2026, 08:38

Torna l'appuntamento (il primo del 2026) sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare del pari di Cerreto Guidi e dell'imminente scontro diretto con la Zenith Prato.

Da questa stagione, la trasmissione sarà visibile anche sui canali di Retemia che trasmette le partite della squadra di mister Pirozzi. L'orario e il giorno sono sempre i soliti: lunedì, ore 19,05. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.

Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Fabrizio Vincenti. Spazio dunque alle vicende rossonere: lunedì alle ⏰19.05: non mancate!