Stasera la nuova puntata di Corner Corto

lunedì, 5 gennaio 2026, 08:38
Torna l'appuntamento (il primo del 2026) sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare del pari di Cerreto Guidi e dell'imminente scontro diretto con la Zenith Prato.
Da questa stagione, la trasmissione sarà visibile anche sui canali di Retemia che trasmette le partite della squadra di mister Pirozzi. L'orario e il giorno sono sempre i soliti: lunedì, ore 19,05. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.
Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Fabrizio Vincenti. Spazio dunque alle vicende rossonere: lunedì alle ⏰19.05: non mancate!
sabato, 3 gennaio 2026, 12:44
La pausa natalizia è servita per ricaricare le batterie in vista di una seconda parte di stagione intensa e dove il margine d'errore dovrà essere ridotto al minimo.: domani sera alle ore 19, la Pantera sarà di scena al Palazzetto dello Sport di Prato contro la Vigor Fucecchio, nella...
giovedì, 25 dicembre 2025, 10:11
Non potevano mancare l'appuntamento nemmeno per festeggiare il Natale: ecco lo scambio di auguri natalizi 2025, con panettone, pandoro e brindisi con spumante, tra i soci del club "Muro del Pianto" presso la storica "sede sociale" ovvero gli scalini dello Stadio
martedì, 23 dicembre 2025, 09:47
Alla fine del girone di andata, l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, vede in testa Riad, seguito da Santeramo e Bartolotta: la lotta è ancora aperta
lunedì, 22 dicembre 2025, 08:47
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online (ore 19.05): sarà l'occasione per parlare del pari di Fucecchio e tracciare un bilancio del girone di andata con i rossoneri in testa ma in calo