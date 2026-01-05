Una sinergia per lo sport che unisce: l'impegno sociale della Futsal Lucchese

Mondo Pantera
venerdì, 9 gennaio 2026, 14:28
I progetti di Futsal Lucchese vanno oltre al campo da gioco. La realtà rossonera si muove su binari molto precisi che toccano il sociale, l'identità locale e l'inclusione, promuovendo un'idea di sport sano, volto ad abbattere ogni tipo di barriera esistente.
Solo quando una società sportiva capisce che il "pallone" è parte di un ecosistema più grande può diventare un punto di riferimento per tutto il territorio. Fin dalla sua nascita, la Futsal Lucchese porta avanti un progetto denominato "Futsal4all", finalizzato all'inclusione sociale, coinvolgendo ragazzi e ragazze. L'obiettivo è creare un ambiente inclusivo dove tutti possano godere dei benefici dello sport, superare le barriere e sviluppare il proprio potenziale.
A tal proposito, la Pantera ha il piacere di collaborare con la "Cooperativa Sociale Odissea" e con "Itaca Associazione di Volontariato", attraverso sessioni di allenamento adattate e attività personalizzate, offrendo così ai partecipanti l'opportunità di sviluppare le proprie abilità nel calcio a 5 in un ambiente accogliente e positivo.
La Cooperativa Sociale Odissea è una realtà nata a Capannori nel 2007 che mette al centro la persona, la sua storia e il suo potenziale. Educatori, psicologi e formatori lavorano ogni giorno per costruire una società più coesa e integrata, attraverso progetti sociali, culturali e professionali rivolti a giovani, famiglie e persone in situazioni di fragilità.
L'Associazione di Volontariato Itaca, con sede a Capannori, è stata fondata nel 2012 da un gruppo di giovani operatori del terzo settore con l'obiettivo di promuovere il dialogo interculturale e favorire la coesione sociale. Nel corso degli anni si è specializzata nell'organizzazione di corsi di lingua italiana per stranieri, affiancando a questa attività numerose iniziative culturali e sociali come feste, sagre, tornei sportivi e percorsi educativi nelle scuole. Itaca è attiva anche nella promozione di progetti di cittadinanza, tutela dei diritti umani e sostegno ai minori in difficoltà scolastica.
venerdì, 9 gennaio 2026, 08:46
Il capitano rossonero Santeramo accorcia la distanza con il primo in classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione. Terzo Bartolotta
mercoledì, 7 gennaio 2026, 12:50
Si spengono in finale i sogni di gloria della Lucchese che all'Estraforum di Prato si arrende per 4-2 al San Giovanni. Prestazione gagliarda dei rossoneri che per grandi tratti della partita tengono testa alla corrazzata biancoblù, costruita per vincere tutto in questa stagione
mercoledì, 7 gennaio 2026, 10:55
Comincia con due addii pesanti il 2026 in casa rossonera: nello scorso fine settimana sono infatti morti uno storico tifoso e un ex medico sociale della Lucchese. A Altopascio è deceduto Vittorio Andolfi, fondatore del Lucchese club di Altopascio; a Lucca il dottor Paolo Galli, apprezzato medico di base per...
lunedì, 5 gennaio 2026, 13:06
All'Estreforum di Prato, i rossoneri battono ai calci di rigore la Vigor Fucecchio, al termine di una partita tirata e giocata a livelli alti da entrambe le squadre. In finale, prevista per il giorno della Befana, incontreranno San Giovanni