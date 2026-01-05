Mondo Pantera



Una sinergia per lo sport che unisce: l'impegno sociale della Futsal Lucchese

venerdì, 9 gennaio 2026, 14:28

I progetti di Futsal Lucchese vanno oltre al campo da gioco. La realtà rossonera si muove su binari molto precisi che toccano il sociale, l'identità locale e l'inclusione, promuovendo un'idea di sport sano, volto ad abbattere ogni tipo di barriera esistente.

Solo quando una società sportiva capisce che il "pallone" è parte di un ecosistema più grande può diventare un punto di riferimento per tutto il territorio. Fin dalla sua nascita, la Futsal Lucchese porta avanti un progetto denominato "Futsal4all", finalizzato all'inclusione sociale, coinvolgendo ragazzi e ragazze. L'obiettivo è creare un ambiente inclusivo dove tutti possano godere dei benefici dello sport, superare le barriere e sviluppare il proprio potenziale.

A tal proposito, la Pantera ha il piacere di collaborare con la "Cooperativa Sociale Odissea" e con "Itaca Associazione di Volontariato", attraverso sessioni di allenamento adattate e attività personalizzate, offrendo così ai partecipanti l'opportunità di sviluppare le proprie abilità nel calcio a 5 in un ambiente accogliente e positivo.

La Cooperativa Sociale Odissea è una realtà nata a Capannori nel 2007 che mette al centro la persona, la sua storia e il suo potenziale. Educatori, psicologi e formatori lavorano ogni giorno per costruire una società più coesa e integrata, attraverso progetti sociali, culturali e professionali rivolti a giovani, famiglie e persone in situazioni di fragilità.

L'Associazione di Volontariato Itaca, con sede a Capannori, è stata fondata nel 2012 da un gruppo di giovani operatori del terzo settore con l'obiettivo di promuovere il dialogo interculturale e favorire la coesione sociale. Nel corso degli anni si è specializzata nell'organizzazione di corsi di lingua italiana per stranieri, affiancando a questa attività numerose iniziative culturali e sociali come feste, sagre, tornei sportivi e percorsi educativi nelle scuole. Itaca è attiva anche nella promozione di progetti di cittadinanza, tutela dei diritti umani e sostegno ai minori in difficoltà scolastica.