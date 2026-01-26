Mondo Pantera



"Amore senza fine – Lucchese 120": la mostra approda al Porta Elisa, la casa dei rossoneri

sabato, 7 febbraio 2026, 14:08

Prosegue il percorso dell'omaggio della città alla storia della Lucchese. Dopo il grande successo della mostra itinerante in centro storico per i 120 anni del club rossonero e il successivo allestimento a Palazzo Guinigi, l'esposizione "Amore senza fine – Lucchese 120" trova ora una nuova e significativa collocazione, grazie alla Lucchese Calcio, allo stadio Porta Elisa, casa naturale della squadra rossonera e luogo simbolo della memoria sportiva cittadina.



I 15 pannelli fotografici sono infatti adesso allestiti sotto la tribuna dello stadio Porta Elisa, negli spazi della ex sala hospitality, e saranno visitabili gratuitamente da cittadini, appassionati e da tanti tifosi rossoneri che frequentano abitualmente l'impianto sportivo.



Il percorso espositivo, composto da scatti storici di Foto Alcide, ripercorre i 120 anni di storia del club: dalla fondazione, decennio dopo decennio, fino ai momenti, ai protagonisti e alle emozioni che hanno contribuito a costruire la memoria rossonera. Due focus speciali sono dedicati al rapporto profondo con i tifosi e alle statistiche dei calciatori che hanno segnato la storia della Lucchese.



Il trasferimento allo stadio Porta Elisa rafforza il valore identitario della mostra, che si inserisce nel luogo dove, da generazioni, la città vive e condivide la propria passione sportiva, diventando parte integrante della quotidianità dello stadio.



«Questa mostra – dichiara l'assessore allo sport Fabio Barsanti – è molto più di un'esposizione fotografica: è un racconto collettivo che parla di appartenenza, memoria e identità. Portarla sotto la tribuna del Porta Elisa significa restituirla alla sua casa naturale, al luogo che meglio rappresenta il legame profondo tra la Lucchese e la città. Per questo ho subito risposto in modo positivo alla proposta venuta da patron Brunori, a cui va un sentito ringraziamento per la collaborazione e la sinergia dimostrate anche in questa occasione, segno di un lavoro condiviso che guarda alla valorizzazione della storia e al futuro del club»