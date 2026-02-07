Mondo Pantera



Gazzettino d'argento: è bagarre alle spalle di Riad

giovedì, 19 febbraio 2026, 07:49

A sette giornate dalla fine, si accende ancora di più la lotta per il podio nella classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione.

Se Riad è ancora primo con un voto medio pari a 6,52, e sembra difficilmente attaccabile, alle sue spalle è bagarre con capitan Santeramo a 6,29 e poi una nutrita pattuglia di calciatori che si contendono i posti. Terzi a pari merito sono ora Milan e Pupeschi con 6,21, poco più dietro ecco Bartolotta a 6,18, Russo (6,12), Del Rosso (6,11) e Lorenzini (6,10). Sulla carta sono tutti in lotta per il podio.

Contro la Sestese i migliori in campo sono stati Milan, Santeramo e Pupeschi con un voto medio pari a 6,33. Continuano a essere buoni gli impatti dei tre nuovi, Fedato, Zenuni e Tosi, che per ora ottengono un voto medio rispettivamente di 6,40, 6,08 e 6,14 ma nessuno di loro può ambire al trofeo visto che non avranno a fine campionato un numero di gare pari almeno alla metà più una.

La diciannovesima edizione del trofeo ha confermato il regolamento dello scorso campionato: al premio concorrono solo i rossoneri che hanno terminato la stagione con la maglia della Lucchese. Ed è restato naturalmente in vigore anche il numero minimo di partite della stagione regolare, ovvero la metà più una, quest'anno dunque la soglia minima è fissata in 18 presenze, non contando eventuali play off e play out. Per verificare tutti i voti basta cliccare sulla rubrica "Promossi e bocciati".

La speciale classifica di "Promossi e bocciati" che determina la classifica del Gazzettino d'argento, relativa al rendimento dei rossoneri, è stata stilata in base ai voti assegnati ogni singola giornata da: Gazzetta Lucchese, Il Tirreno, La Nazione, (i quotidiani nazionali non riportano voti). Nella scorsa stagione, a vincere era stato Edoardo Saporiti che aveva battuto sul finale Simone Magnaghi e Alessandro Selvini.

In passato, il premio, prima di Saporiti, era stato vinto da: Rizzo Pinna, Tiritiello, Belloni, Bianchi, Coletta, Falcone, Fanucchi, Forte, Terrani, Mingazzini, Tarantino, Casapieri, Tosto, Marotta, Biggi, Pera e Masini.