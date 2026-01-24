Mondo Pantera



Gazzettino d'argento: Riad guadagna altro terreno

martedì, 3 febbraio 2026, 08:22

Si allunga la distanza nella classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione: Riad guadagna ancora terreno sugli inseguitori.

Con la prestazione di Castelnuovo, l'attaccante rossonero è ora a un voto medio pari a 6,52, il secondo in classifica, capitan Santeramo insegue a 6,28, terzo è Pupeschi a 6,21 subito davanti a Bartolotta con 6,20. Più dietro Milan a 6,17.

Buoni gli impatti dei tre nuovi, Fedato, Zenuni e Tosi, che per ora ottengono un voto medio rispettivamente di 6,58, 6,17 e 6,28 ma nessuno di loro può ambire al trofeo visto che non avranno a fine campionato un numero di gare pari almeno alla metà più una. Migliore in campo contro il Castelnuovo è stato il solito Riad con un voto pari a 7,17..

La diciannovesima edizione del trofeo ha confermato il regolamento dello scorso campionato: al premio concorrono solo i rossoneri che hanno terminato la stagione con la maglia della Lucchese. Ed è restato naturalmente in vigore anche il numero minimo di partite della stagione regolare, ovvero la metà più una, quest'anno dunque la soglia minima è fissata in 18 presenze, non contando eventuali play off e play out. Per verificare tutti i voti basta cliccare sulla rubrica "Promossi e bocciati".

La speciale classifica di "Promossi e bocciati" che determina la classifica del Gazzettino d'argento, relativa al rendimento dei rossoneri, è stata stilata in base ai voti assegnati ogni singola giornata da: Gazzetta Lucchese, Il Tirreno, La Nazione, (i quotidiani nazionali non riportano voti). Nella scorsa stagione, a vincere era stato Edoardo Saporiti che aveva battuto sul finale Simone Magnaghi e Alessandro Selvini.

In passato, il premio, prima di Saporiti, era stato vinto da: Rizzo Pinna, Tiritiello, Belloni, Bianchi, Coletta, Falcone, Fanucchi, Forte, Terrani, Mingazzini, Tarantino, Casapieri, Tosto, Marotta, Biggi, Pera e Masini.