Mondo Pantera



Lucchese-Massese, biglietti in vendita

venerdì, 27 febbraio 2026, 09:31

La Lucchese Calcio comunica che da venerdì 27 febbraio è attiva la prevendita dei tagliandi per Lucchese-Massese, gara valida per la 28ª giornata del campionato in programma domenica prossima alle ore 14,30.

Ecco i prezzi dei biglietti. GRADINATA: Intero: €15, Ridotto 15–25 anni e Over 70: €10, Ridotto donne e 8–14 anni: €7; CURVA OVEST: Intero: €10, Ridotto 15–25 anni e Over 70: €7, Ridotto donne e 8–14 anni: €6; TRIBUNA LATERALE: Intero: €25, Ridotto 15–25 anni e Over 70: €20, Ridotto donne e 8–14 anni: €13

I tagliandi sono acquistabili Online su www.go2.it, oppure presso Lucca Carta – Porcari e il Lucchese Point dello Stadio Porta Elisa con i seguenti orari: venerdì: 15:30–19:30, sabato: 15:30–19:30, domenica: dalle 10 fino a inizio gara.