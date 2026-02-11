Lucchese-Massese, biglietti in vendita

Mondo Pantera
venerdì, 27 febbraio 2026, 09:31
La Lucchese Calcio comunica che da venerdì 27 febbraio è attiva la prevendita dei tagliandi per Lucchese-Massese, gara valida per la 28ª giornata del campionato in programma domenica prossima alle ore 14,30.
Ecco i prezzi dei biglietti. GRADINATA: Intero: €15, Ridotto 15–25 anni e Over 70: €10, Ridotto donne e 8–14 anni: €7; CURVA OVEST: Intero: €10, Ridotto 15–25 anni e Over 70: €7, Ridotto donne e 8–14 anni: €6; TRIBUNA LATERALE: Intero: €25, Ridotto 15–25 anni e Over 70: €20, Ridotto donne e 8–14 anni: €13
I tagliandi sono acquistabili Online su www.go2.it, oppure presso Lucca Carta – Porcari e il Lucchese Point dello Stadio Porta Elisa con i seguenti orari: venerdì: 15:30–19:30, sabato: 15:30–19:30, domenica: dalle 10 fino a inizio gara.
lunedì, 23 febbraio 2026, 08:26
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare degli esiti del turno di riposo dei rossoneri che ora sono attesi dall'ostico derby con la Massese quando mancano ormai sette turni alla fine del campionato che li vede in testa
giovedì, 19 febbraio 2026, 07:49
A sette giornate dalla fine, si accende ancora di più la lotta per il podio nella classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione.
lunedì, 16 febbraio 2026, 08:35
Torna (ore 19.05) l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per riparlare della difficile partita di Sesto Fiorentino dove la Lucchese ha colto un punto al termine di una gara molto combattuta che ha visto rosicchiare due punti dalla Zenith Prato
mercoledì, 11 febbraio 2026, 08:43
Fermi i primi due in classifica, Riad per infortunio e Santeramo per squalifica, è il portiere rossonero a fare un balzo al terzo posto nella classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima...