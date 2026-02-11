Banca di Pescia

BL Colorificio

#viasangiorgio21

panda estivo 2025

Panda

Mondo Pantera

Lucchese-Massese, biglietti in vendita

venerdì, 27 febbraio 2026, 09:31

La Lucchese Calcio comunica che da venerdì 27 febbraio è attiva la prevendita dei tagliandi per Lucchese-Massese, gara valida per la 28ª giornata del campionato in programma domenica prossima alle ore 14,30.

Ecco i prezzi dei biglietti. GRADINATA: Intero: €15, Ridotto 15–25 anni e Over 70: €10, Ridotto donne e 8–14 anni: €7; CURVA OVEST: Intero: €10, Ridotto 15–25 anni e Over 70: €7, Ridotto donne e 8–14 anni: €6; TRIBUNA LATERALE: Intero: €25, Ridotto 15–25 anni e Over 70: €20, Ridotto donne e 8–14 anni: €13????

I tagliandi sono acquistabili Online su www.go2.it,  oppure presso Lucca Carta – Porcari e il Lucchese Point dello Stadio Porta Elisa con i seguenti orari: venerdì: 15:30–19:30, sabato: 15:30–19:30, domenica: dalle 10 fino a inizio gara.

bonito

Esseci stampa

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

BL Colorificio

#viasangiorgio21

panda estivo 2025

Panda

Altri articoli in Mondo Pantera

lunedì, 23 febbraio 2026, 08:26

Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare degli esiti del turno di riposo dei rossoneri che ora sono attesi dall'ostico derby con la Massese quando mancano ormai sette turni alla fine del campionato che li vede in testa

giovedì, 19 febbraio 2026, 07:49

Gazzettino d'argento: è bagarre alle spalle di Riad

A sette giornate dalla fine, si accende ancora di più la lotta per il podio nella classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione.

lunedì, 16 febbraio 2026, 08:35

Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Torna (ore 19.05) l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per riparlare della difficile partita di Sesto Fiorentino dove la Lucchese ha colto un punto al termine di una gara molto combattuta che ha visto rosicchiare due punti dalla Zenith Prato

mercoledì, 11 febbraio 2026, 08:43

Gazzettino d'argento, Milan si porta sul podio

Fermi i primi due in classifica, Riad per infortunio e Santeramo per squalifica, è il portiere rossonero a fare un balzo al terzo posto nella classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima...

Ricerca nel sito

bonito

Esseci stampa

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px